1,1 milyar dolarlık arz sonrası hisse uçtu: İlk günde yüzde 400 yaptı

Pekin merkezli grafik işlemci üreticisi Moore Threads, 1,1 milyar dolarlık halka arzının ardından Şanghay’da işlem görmeye başladı. Ve doğrusu, daha ilk dakikalardan itibaren piyasada ayrı bir heyecan esti.

“Çin’in Nvidia’sı” olarak görülen şirketin hisseleri, 114,28 yuanlık arz fiyatından kısa sürede kopup 584,98 yuana kadar tırmandı. Yani ilk gününde yüzde 400’ün üzerinde bir sıçrama… Yatırımcılar için bir nevi “roket gibi açılış” diyebiliriz.

AR-GE ATAĞI GELİYOR

Henüz kârlılık aşamasında olmayan Moore Threads, elde ettiği fonların büyük bölümünü çekirdek Ar-Ge projelerine yönlendireceğini açıkladı. Şirket özellikle yapay zekâ eğitim ve çıkarım süreçlerine odaklanan, tamamen kendi geliştirdiği yeni nesil GPU mimarisini hızlandırmayı hedefliyor.

Bunların yanında, operasyonel sermayenin güçlendirilmesine de belirgin bir kaynak ayrılacak. Yani Moore Threads, bir yandan teknoloji geliştirmeye yüklenirken bir yandan da ayaklarını daha sağlam basmak istiyor.

PEKİN’İN STRATEJİK PLANINDA KRİTİK OYUNCU

Moore Threads’in yükselişi sadece piyasaların değil, Çin’in teknolojide dışa bağımlılığı azaltma politikasının da dikkat çeken parçalarından biri. Pekin yönetiminin Nvidia gibi ABD’li devlere bağımlılığı kırma hedefi, yerli GPU üreticilerine güçlü bir rüzgâr estiriyor.