13°
Ahmet Çakar gözaltına mı alındı, neden?

İstanbul Cuhmuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ahmet Çakar'ın da bulunduğu birçok yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Vatandaşlar tarafından Ahmet Çakar neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

Ahmet Çakar gözaltına mı alındı, neden?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında takım yöneticileri ve futbolcuların da bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Ortaya çıkan bilgilere göre yürütülen soruşturma kapsamında eski ve yorumcusu gözaltına alındı.

Vatandaşlar tarafından Ahmet Çakar neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

Ahmet Çakar gözaltına mı alındı, neden?

AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahmet Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ahmet Çakar gözaltına mı alındı, neden?

AHMET ÇAKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Çakar, 3 Ağustos 1962 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra babasının mesleğine devam etmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırdı.

Okulu bitirdikten sonra tabip olarak göreve başlayan Ahmet Çakar, 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi. 1981 yılında hakemlik yapmaya başlayan Ahmet Çakar, 1998 yılında mesleğini bıraktı.

Hakemlik kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi yarı final, çeyrek final gibi büyük maçlarda görev aldı. Hakemlik kariyerinin ardından ise Ahmet Çakar spor yorumculuğu yapmaya başladı.

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Ahmet Çakar’ın da aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı
