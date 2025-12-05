Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 lira

Kira fiyatları Türkiye'de vatandaşın en büyük gider kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçen ay Türkiye’de kirası en düşük 15 ilde rakamlar 12 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. İşte o şehirler ve kira rakamlarıyla ilgili diğer tüm detaylar...