Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 lira

Kira fiyatları Türkiye'de vatandaşın en büyük gider kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçen ay Türkiye’de kirası en düşük 15 ilde rakamlar 12 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. İşte o şehirler ve kira rakamlarıyla ilgili diğer tüm detaylar...
Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan analizde, Kasım 2025’te Türkiye’de genelinde medyan (ortanca) kira tutarı 22 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece ortalama kiralar 1 asgari ücrete denk geldi.
İGD’nin analizinde geçen ay Türkiye’de medyan kirası en düşük 15 il şu şekilde sıralanıyor:
-Hakkâri: 12 bin 250 TL
-Aksaray: 12 bin 500 TL
-Muş: 12 bin 500 TL
-Kars: 13 bin TL
-Yozgat: 13 bin TL
-Isparta: 13 bin TL
-Burdur: 13 bin 500 TL
-Bayburt: 13 bin 500 TL
-Mardin: 14 bin TL
-Düzce: 14 bin TL
-Gümüşhane: 14 bin TL
-Siirt: 14 bin 500 TL
-Bitlis: 14 bin 500 TL
-Elâzığ: 14 bin 500 TL
-Şırnak: 15 bin TL
Listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz illeri de bulunuyor.
KİRALIK KONUTLAR ARTIŞTA
Öte yandan Türkiye genelinde kiralık ilanlarında da artış yalanıyor. Haziran ayında 141 bin 497 adet olan ilandaki kiralık konut sayısı, aralık ayı başında 197 bin 762 adede kadar yükseldi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, “Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.