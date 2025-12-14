Menü Kapat
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı!

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor beraberliği sonrasında Sergen Yalçın'ın açıklamaları üzerinden bir mesaj verdi. Esasen ise Kartal, sosyal medya hesaplarından hakemi eleştirdi.

Beşiktaş; 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı ve Sergen Yalçın'ın, "Bugün futboldan ziyade bir tiyatro oynandı!" sözlerini gündeme taşıdı. Ayrıca da genç çalıştırıcı, takımı adına maçın başında engellendiklerini anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN TRABZONSPOR MAÇI SÖZLERİ

"Kulübeden oyuna atabileceğimiz kimse yoktu. Oyuncularımın hepsi çok mücadele etti, teşekkür ediyorum onlara. Şanslıyız ki beraberliği kurtardık. Şükrediyoruz beraberliğe… Bugün bir tiyatro vardı burada! Bizim çok kolay kazanacağız bir maç. 1. dakika sarı kart, 4. dakika sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini, yer arıyor. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum da, biliyorum ki aklımdakileri söylersem ceza alacağım. Oyunun kontrolü bizde, Bilal'in pozisyonunda darbe yok, şiddet yok. Rakibin oyuncuları da şaşırdı kırmızı karta. Ben mücadeleleri için futbolcularıma teşekkür ediyorum."

BEŞİKTAŞ ADINA MAÇIN KIRILMA ANI HANGİSİYDİ?
Siyah beyazlılar; Trabzonspor deplasmanında önde olmalarına rağmen kırmızı kart görünce, oyunun temposu aleyhlerinde değişmişti.
