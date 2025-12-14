Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı!

Beşiktaş; 3-3 biten Trabzonspor maçının ardından sosyal medya paylaşımı yaptı ve Sergen Yalçın'ın, "Bugün futboldan ziyade bir tiyatro oynandı!" sözlerini gündeme taşıdı. Ayrıca da genç çalıştırıcı, takımı adına maçın başında engellendiklerini anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA SOSYAL MEDYADAN MESAJ

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN TRABZONSPOR MAÇI SÖZLERİ

"Kulübeden oyuna atabileceğimiz kimse yoktu. Oyuncularımın hepsi çok mücadele etti, teşekkür ediyorum onlara. Şanslıyız ki beraberliği kurtardık. Şükrediyoruz beraberliğe… Bugün bir tiyatro vardı burada! Bizim çok kolay kazanacağız bir maç. 1. dakika sarı kart, 4. dakika sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini, yer arıyor. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum da, biliyorum ki aklımdakileri söylersem ceza alacağım. Oyunun kontrolü bizde, Bilal'in pozisyonunda darbe yok, şiddet yok. Rakibin oyuncuları da şaşırdı kırmızı karta. Ben mücadeleleri için futbolcularıma teşekkür ediyorum."