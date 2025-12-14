Menü Kapat
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Zonguldak'ta 4 aylık çifti ölüm ayırdı! 'Eşime neden baktın' deyince katledildi

Zonguldak'ta Murat Yangun ile 51 yaşındaki Cem Ç. arasında çıkan 'Eşime neden baktın' tartışmasında kan aktı. 28 yaşındaki henüz 4 aylık evli olduğu öğrenilen Yangun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
15:30
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
15:30

'ın Kozlu ilçesinde Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. İddiaya göre 28 yaşındaki Murat Yangun, büfenin önünde eşi ile beklerken bakışlarından rahatsız olduğu 51 yaşındaki Cem Ç.'ye "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

GENÇ ADAM BİR ÇOK YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bu sırada Murat Yangun'un, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta 4 aylık çifti ölüm ayırdı! 'Eşime neden baktın' deyince katledildi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Murat Yangun'un, kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zonguldak'ta 4 aylık çifti ölüm ayırdı! 'Eşime neden baktın' deyince katledildi

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında şüpheli Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, iddiaların aksine Yangun'nun eşine bakmadığını ancak Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Ç.; bıçaklı kavgada tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Cem Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürüyor.

4 AY ÖNCE EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, Murat Yangun'un Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, genç yaşta hayatını kaybeden Yangun'un ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

