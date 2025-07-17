'Yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü! Ortalık savaş alanına döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan ‘yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine müdahale eden polis ekiplerinden bir memur kesici aletle kolundan yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Y., S.K. ve K.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.