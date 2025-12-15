14 Aralık reyting sonuçları 2025 || Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar…Dün en çok ne izlendi?

14 Aralık 2025 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasına damga vurdu. Bir yandan geçtiğimiz sezonlara damga vuran iki güçlü yapım Bahar ve Teşkilat dizisi diğer yanda yeni sezona hızlı bir giriş yapan Sahtekarlar dizisi akşam kuşağında milyonlarca seyirciyi ekran başına topladı. Günün ilk saatleri itibariyle de “Dün en çok ne izledi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…