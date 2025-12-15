Menü Kapat
14 Aralık reyting sonuçları 2025 || Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 15, 2025 08:58
1
14 Aralık 2025 reyting sonuçları

14 Aralık 2025 reyting sonuçları haftanın ilk gününde televizyon dünyasına damga vurdu. Bir yandan geçtiğimiz sezonlara damga vuran iki güçlü yapım Bahar ve Teşkilat dizisi diğer yanda yeni sezona hızlı bir giriş yapan Sahtekarlar dizisi akşam kuşağında milyonlarca seyirciyi ekran başına topladı. Günün ilk saatleri itibariyle de “Dün en çok ne izledi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…

2
14 Aralık 2025 reyting sonuçları

14 Aralık Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Now TV’de Sahtekarlar, Show TV’de ise Bahar dizisinin yeni bölümleri yayınlandı. Dizi sektöründe hemen her hafta yeni yapımlar izleyici karşısına çıkarken, istenen izlenme oranlarına ulaşamayan diziler birer birer yayından kalkıyor. Bu kapsamda reyting sonuçları da yapımların devamlılığı için büyük önem taşıyor…

3
14 Aralık 2025 reyting sonuçları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 161. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 10. Bölümüyle, Show TV’de ise Bahar dizisi 62. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş isimli yabancı sinema filmi, Star TV’de ise yerli sinema filmi Hababam Sınıfı izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca dün akşam ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8’de MasterCheff All Star Altın Kupa ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti…

4
14 Aralık 2025 reyting sonuçları

14 ARALIK 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 14 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

