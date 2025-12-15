Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK ZTK maç biletleri kaç TL, nereden alınır?

Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın C Grubu ilk maçları kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de derbi yapacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri kaç TL, nereden satın alınır sorularının cevapları merak ediliyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maç biletlerinin fiyatı gündeme geldi.

Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK ZTK maç biletleri kaç TL, nereden alınır?
15.12.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 09:19

'nda grup etabı maçları başlıyor. C Grubu'nun ilk hafta maçları kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın maç biletlerinin kaç TL olacağı ve nereden satın alınacağı da gündem oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK ZTK maç biletleri kaç TL, nereden alınır?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçları kapsamında 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletlerinin 21 Aralık 2025 Pazar günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler genel olarak karşılaşmaların maç biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK ZTK maç biletleri kaç TL, nereden alınır?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, NEREDEN ALINIR?

Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletlerinin henüz fiyatı açıklanmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin en son Kadıköy'de Süper Lig kapsamında oynadığı derbi mücadelesi olan Galatasaray maçının biletleri şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500.00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.750,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.250,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.200,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 7.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.400,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 12.000,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 14.350,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.300,00 TL
  • VİP (MARATON ALT - FENERIUM ALT Adidas E BLOK): 49.350,00 TL
  • MİSAFİR TRİBÜNÜ 2.500,00 TL

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olmasından dolayı bilet fiyatlarında değişiklik olması bekleniyor.

