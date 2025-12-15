Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK ZTK maç biletleri kaç TL, nereden alınır?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı maçları başlıyor. C Grubu'nun ilk hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın maç biletlerinin kaç TL olacağı ve nereden satın alınacağı da gündem oldu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçları kapsamında 23 Aralık 2025 Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletlerinin 21 Aralık 2025 Pazar günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler genel olarak karşılaşmaların maç biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletlerinin henüz fiyatı açıklanmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin en son Kadıköy'de Süper Lig kapsamında oynadığı derbi mücadelesi olan Galatasaray maçının biletleri şöyle olmuştu:
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olmasından dolayı bilet fiyatlarında değişiklik olması bekleniyor.