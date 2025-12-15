Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi?

Zeray Gayrimenkul halka arzının talep toplama süreci sona erdi. Binlerce yatırımcının satın aldığı hissenin halka arz sonuçları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayan halka arzın kaç lot verdiği de merak edildi.

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi?
Yatırımcıların yakından takip ettiği ZERGY sonuçları açıklandı. Talep toplama sürecinin ardından işlem görmeye başlayacak olan hissenin kaç lot verdiği belli oldu.

ZERAY HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin sonuçları bugün açıklandı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre hissenin lot miktarı belli oldu.

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi?

"Zeray Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.’nin (“Zeray GYO”) paylarının halka arzı 10-11-12 Aralık 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Halka arzda; Zeray GYO sermayesinin 510.000.000 TL’den 626.000.000-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 116.000.000 TL nominal değerli 116.000.000 adet pay ve mevcut ortak Zekeriya Zeray’a ait 40.800.000 TL nominal değerli 40.800.000 adet pay olmak üzere toplam 156.800.000 adet pay 13,00 TL’den satışa sunulmuş ve söz konusu payların tamamı satılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi?

Buna göre halka arz büyüklüğü 2.038.400.000, -TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 156.800.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının 1,96 katı talep gelmiştir. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’dan planlanan tahsisat tutarının 1,44 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,48 katı talep gelmiştir. Halka arza ilişkin yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı! ZERGY kaç lot verdi?

ZERAY ZERGY HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Eşit dağıtım yapan hissenin sonuçları bugün KAP'ta yer aldı. 348.179 katılım ile 226 Lot (2938 TL) dağıtım gerçekleştirildi. Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılğıyla satışa sunulan hissenin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı.

