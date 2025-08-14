Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Beyonce yıllar sonra hayaline kavuştu! Bir tek bu kalmıştı

Dünyaca ünlü pop sanatçısı Beyonce, yıllarca zirvedeki yerini kimseye vermiyor. 35 yaşındaki ünlü isim, bu kez Emmy ödülü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Beyonce yıllar sonra hayaline kavuştu! Bir tek bu kalmıştı
14.08.2025
14.08.2025
saat ikonu 10:42

Ödülleri dağıtan Televizyon Akademisi; animasyon, kostüm, yeni medya programları ve hareketli tasarım alanlarında öne çıkan başarılar için verilen 77. 'nin kazananlarını açıkladı.

BEYONCE SONUNDA İSTEDİĞİNİ ALDI

, Baltimore Ravens ile Houston Texans arasındaki Noel günü oynanan NFL (Amerikan futbolu ligi) maçının Batı temalı devre arası gösterisi 'Beyonce Bowl' ile En İyi Kostüm dalında Çeşitlilik, Kurgu Dışı veya Reality programı Emmy'sini kazanan ekipteki isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yıllarca sayısız ödül alan Beyonce, sonunda Emmy Ödülü'nü de kaptı.

Beyonce yıllar sonra hayaline kavuştu! Bir tek bu kalmıştı

EMMY ÖDÜL TÖRENİ EYLÜLDE

2025 Primetime Emmy Ödülleri'nden bir hafta önce, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde Beyoce'nin ödülü resmi olarak takdim edilecek.

Beyonce yıllar sonra hayaline kavuştu! Bir tek bu kalmıştı

Ödül töreni, 13 Eylül'de yayınlanacak özet bir yayınla sunulacak. 43 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ile birlikte ödül kazanan 'Beyonce Bowl' ekibi çalışanları arasında, kostüm tasarımcıları Shiona Turini ve Erica Rice; yardımcı kostüm tasarımcıları Molly Peters ve Chelsea Staebell; kostüm süpervizörü Timothy White yer alıyor.

Beyonce yıllar sonra hayaline kavuştu! Bir tek bu kalmıştı
