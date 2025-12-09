Menü Kapat
 Banu İriç

İstanbul'da yeni proje hayata geçirildi: Mahallelerde uygulanacak

İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte başlatılan Bizim Mahalle Güçlü Toplum Projesi için Beykoz'daydı. Mahallenin birbirine sahip çıkmasını güçlendirecek ve sorunların yerinde tespiti amacıyla tüm çekirdek birimler hareke geçirilecek. Bu sayede problemler yerinde çözüme kavuşturulabilecek.

'da sorun ve taleplerin çözümü için Bizim Mahalle Güçlü Toplum Projesi uygulaması başlıyor. İstanbul Valiliğinin Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi ile birlikte başlattığı projeyle mahallelerde, okul müdürleri, muhtar, imam, okul aile birliği başkanlarından oluşan çekirdek ekipler kurulacak. Ekipler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle mahallenin ihtiyaçlarını yine mahalle ölçeğinde ele alacak.

İstanbul'da yeni proje hayata geçirildi: Mahallelerde uygulanacak

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MAHALLEDE YAPILACAK

Proje kapsamında Beykoz Belediyesi Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, muhtarlar, okul aile birliği başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile öğrenci meclisi temsilcileri, Yeşilay ve Kızılay'dan yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gül, hizmetlerin tüm vatandaşlara ulaşabilmesi ve sorunların çözümü için mahalle ölçeğinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Projede mahalleyi iyi tanıyan muhtarların, okulların, okul aile birliklerinin, din görevlilerinin olduğu bir ekip oluşturmak istediklerini belirten Gül, "Kaymakamlarımızın, belediyemizin, Yeşilay'ın, Kızılay'ın STK'lerin, hayırseverlerin vereceği destekle mahalle ölçeğinde hemşehrilerimizde farkındalığın oluşması, hizmetlere daha çok sahip çıkılması ve ihtiyaçların daha çabuk tespit edilip hızlı çözülmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklar konusuna değinen Gül, okula gitmesi gereken çocukların sokakta olamayacağını ve okullarda devamsızlığa karşı sıfır tolerans göstereceklerini vurguladı.

İstanbul'da yeni proje hayata geçirildi: Mahallelerde uygulanacak

"8. SINIF ÇOK ÖNEMLİ MESLEK LİSESİNİN TERCİH OLDUĞUNU GÖSTERMELİYİZ"

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Yavrularımızı, çocuklarımızı sadece memur olacak, sadece kamuya girecek zihniyetiyle yetiştirmememiz lazım. Bunun için de 8. sınıf çok önemli. 8. sınıftan sonra çocuklarımızın, yavrularımızın yeteneğine göre bir meslek seçiminin olabilmesi lazım. Dünyada bunun güzel örnekleri var. Ülkemizde çok güzel meslek liseleri var. Annelerimizden başlayarak, yavrularımızı anlatarak, güzel örnekleri göstererek meslek lisesinin de bir tercih olduğunu göstermemiz lazım."

Gül, okul spor kulübü sayısını 2 bin 693'e çıkardıklarını, tüm okullarda spor kulübünün bulunduğunu ifade etti.

Spor kulübünün olmasının, talep edilen malzemeleri temin edip okullara verme imkanı sağladığını belirten Gül, "Malzemeler eskiyebilir, kaybolabilir, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Her an, iki ayda bir, talep ettiğiniz bütün malzemeleri temin edeceğiz. 50 tane minibüs alarak çocuklarımızın sosyal ve sportif etkinliklerinde kullanılması için ilçelerimize dağıttık." diye konuştu.

Kütüphaneler, ödev evleri, müzik sınıflarına ilişkin yürüttükleri çalışmalara da değinen Gül, çocukların ve gençlerin karar süreçlerine katıldığı, merhametli, şahsiyetli yetişmesi için çabaladıklarını kaydetti.

Sorunların sadece nasihatle ortadan kalkamayacağını dile getiren Gül, bu konuda ailenin ve mahallenin güçlenmesinin önemini vurguladı.

İstanbul'da yeni proje hayata geçirildi: Mahallelerde uygulanacak

OKUL AİLE BİRLİKLERİNE 250'ŞER BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK

Gül, anlattığı projelerle ilgili ödenek sıkıntılarının bulunmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm projeleri himaye ettiğini söyledi.

Beykoz'da sosyal faaliyetlerde, asayişte, güvenlikte, eğitimde, gençlik faaliyetlerinde, çevreye duyarlı meselelerde pilot uygulamalar yapmak istediklerini belirten Gül, Beykoz'da başlayacak projeyi diğer ilçelerde de yaygınlaştıracaklarını aktardı.

Okul aile birliklerine de destek vereceklerini belirten Gül, "Beykoz'umuzdaki okul aile birliklerimizin tamamının hesabına ocak ayının başında 250'şer bin lira para yatıracağız." dedi.

ARABALI VAPUR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel de projenin Beykoz'da başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın zamanda ilçede birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

İBB tarafından kaldırılan Çubuklu-İstinye Arabalı Vapuru'nun yarattığı sorunun çözümü için de Vali Gül'ün kendilerine destek verdiğini belirten Gürzel, Beykoz'un daha güzel olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Kaymakam Ürkmezer ve Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, oluşturulan ekiple birlikte katılımcılardan Beykoz'un taleplerini dinledi.

