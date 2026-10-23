Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:04

Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Gazze için toplanan bağışlar da dahil olmak üzere bünyesinde bulunan paraları tasfiye sürecindeki fonlarda değerlendirdiği ve bu süreçte zarar ettiği için 3 yöneticinin görevden alındığı iddia edildi. Gündemi sarsan iddia sonrası kurum bir açıklamada bulunarak iddiayı yalanladı ancak vakfın nakit varlıklarının bir kısmının faizsiz finans faaliyeti TLK'da değerlendirildiği belirtilirken görevden alınan 3 yöneticiyle ilgili daha önce karar alındığına işaret edildi ve "Aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantı" ifadesine yer verildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:04

Türkiye'de gündemin baş sırasına yerleşen fon soruşturması gittikçe büyürken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) için ortaya atılan iddia adeta gündemde yeni bir sarsıcı gelişme ortaya çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bağışların fon yatırımlarında değerlendirilip zarara uğratıldığı ve bu nedenle yöneticilerin görevden alındığı yönündeki iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlattığını duyurdu.
Sözcü'nün iddiasına göre vakıf, aralarında Gazze bağışlarının da bulunduğu paraları fonlarda değerlendirip büyük zarar etmiş ve bu nedenle Genel Müdür İzani Turan ile yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan görevden alınmıştı.
TDV, mevzuat gereği nakdi varlıkların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiğini ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda herhangi bir mali kaynağının veya zararının bulunmadığını açıkladı.
Vakfın tek fon yatırımının faizsiz finans ilkesine uygun 'TLK fonu' olduğu, buradan varlıkların kontrollü olarak çekilmeye başlandığı ve hiçbir zarar yaşanmadığı belirtildi.
Yönetim değişikliğinin fon meselesiyle ilgisinin olmadığı, uzun süredir Mütevelli Heyeti'nin gündeminde yer alan bu durumun aynı döneme denk gelmesinin rastlantı olduğu ifade edildi.
TDV, söz konusu iddiaları haber yapanlar ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

Sözcü'nün ortaya attığı iddiaya göre vakıf, için toplanan bağışların da için de olduğu paralarını fon yatırımlarında değerlendirmeyi tercih etti ancak yaşanan büyük zarardan sonra Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan sorumlu tutularak görevden alındı.

Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi

İddia sonrası kısa sürede eleştirilerin merkezine oturan Diyanet Vakfı, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

NAKDİ VARLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMEK ZORUNDA OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ

TDV'den yapılan açıklamada, 1975'te kurulan Vakfın, genel merkezi ve 1003 şubesiyle 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Vakfın, mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek zorunda olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiği bildirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi

Görevden alınan Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan

"FONLARDA HERHANGİ BİR MALİ KAYNAK YOK"

Açıklamada, "Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

"TEK FON YATIRIMI FAİZSİZ FİNANS İLKESİ OLAN TLK FONUNDA"

Vakfın, nakit varlıklarının bir kısmının faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine Vakıf TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başlamıştır. Vakıf bu fon yatırımından dolayı hiçbir şekilde zarara uğramamıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi

Görevden alınan Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SADECE BİR RASTLANTI"

TDV Genel Müdürü ve iki genel müdür yardımcısının fon meselesi nedeniyle görevlerinden alınmasına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyeti'nin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir."

TDV'ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içerdiği belirtilen iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da kara para operasyonu: 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı
ETİKETLER
#gazze
#Türkiye Diyanet Vakfı
#İzani Turan
#Recep Şükrü Balkan
#Fatih Kayacan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.