Türkiye'de gündemin baş sırasına yerleşen fon soruşturması gittikçe büyürken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) için ortaya atılan iddia adeta gündemde yeni bir sarsıcı gelişme ortaya çıkardı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bağışların fon yatırımlarında değerlendirilip zarara uğratıldığı ve bu nedenle yöneticilerin görevden alındığı yönündeki iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlattığını duyurdu. Sözcü'nün iddiasına göre vakıf, aralarında Gazze bağışlarının da bulunduğu paraları fonlarda değerlendirip büyük zarar etmiş ve bu nedenle Genel Müdür İzani Turan ile yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan görevden alınmıştı. TDV, mevzuat gereği nakdi varlıkların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiğini ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda herhangi bir mali kaynağının veya zararının bulunmadığını açıkladı. Vakfın tek fon yatırımının faizsiz finans ilkesine uygun 'TLK fonu' olduğu, buradan varlıkların kontrollü olarak çekilmeye başlandığı ve hiçbir zarar yaşanmadığı belirtildi. Yönetim değişikliğinin fon meselesiyle ilgisinin olmadığı, uzun süredir Mütevelli Heyeti'nin gündeminde yer alan bu durumun aynı döneme denk gelmesinin rastlantı olduğu ifade edildi. TDV, söz konusu iddiaları haber yapanlar ve sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Sözcü'nün ortaya attığı iddiaya göre vakıf, Gazze için toplanan bağışların da için de olduğu paralarını fon yatırımlarında değerlendirmeyi tercih etti ancak yaşanan büyük zarardan sonra Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan sorumlu tutularak görevden alındı.

İddia sonrası kısa sürede eleştirilerin merkezine oturan Diyanet Vakfı, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

NAKDİ VARLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMEK ZORUNDA OLDUĞUNA İŞARET EDİLDİ

TDV'den yapılan açıklamada, 1975'te kurulan Vakfın, genel merkezi ve 1003 şubesiyle 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Vakfın, mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek zorunda olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiği bildirildi.

Görevden alınan Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan

"FONLARDA HERHANGİ BİR MALİ KAYNAK YOK"

Açıklamada, "Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

"TEK FON YATIRIMI FAİZSİZ FİNANS İLKESİ OLAN TLK FONUNDA"

Vakfın, nakit varlıklarının bir kısmının faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine Vakıf TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başlamıştır. Vakıf bu fon yatırımından dolayı hiçbir şekilde zarara uğramamıştır.

Görevden alınan Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ SADECE BİR RASTLANTI"

TDV Genel Müdürü ve iki genel müdür yardımcısının fon meselesi nedeniyle görevlerinden alınmasına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyeti'nin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir."

TDV'ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içerdiği belirtilen iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.