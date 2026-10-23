Türkiye Diyanet Vakfı bağışlarla fon yatırımı yapıp zarar mı etti? 3 yönetici görevden alınınca iddialara açıklama geldi

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İstanbul
Türkiye'de gündemin baş sırasına yerleşen fon soruşturması gittikçe büyürken Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) için ortaya atılan iddia adeta gündemde yeni bir sarsıcı gelişme ortaya çıkardı.
Sözcü'nün ortaya attığı iddiaya göre vakıf, Gazze için toplanan bağışların da için de olduğu paralarını fon yatırımlarında değerlendirmeyi tercih etti ancak yaşanan büyük zarardan sonra Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan sorumlu tutularak görevden alındı.
İddia sonrası kısa sürede eleştirilerin merkezine oturan Diyanet Vakfı, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
TDV'den yapılan açıklamada, 1975'te kurulan Vakfın, genel merkezi ve 1003 şubesiyle 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.
Vakfın, mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek zorunda olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiği bildirildi.
Görevden alınan Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan
Açıklamada, "Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Vakfın, nakit varlıklarının bir kısmının faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine Vakıf TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başlamıştır. Vakıf bu fon yatırımından dolayı hiçbir şekilde zarara uğramamıştır.
Görevden alınan Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan
TDV Genel Müdürü ve iki genel müdür yardımcısının fon meselesi nedeniyle görevlerinden alınmasına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyeti'nin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir."
TDV'ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içerdiği belirtilen iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.