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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 08:12

Ankara'da kara para operasyonu: 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ankara'da kara para operasyonu: 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 08:12

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin suç gelirlerini , yemek, ve alkollü eğlence sektörleri üzerinden akladıkları belirlendi. ,

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da kara para operasyonu: 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, suç gelirlerini turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörleri üzerinden akladığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Şüphelilerin suç gelirlerini turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörleri üzerinden akladıkları belirlendi.
Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi.
9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı.
12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlenirken, 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi.
Gözaltı işlemleri uygulanırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ŞİRKETLER BELİRLİ ARALIKLARLA EL DEĞİŞTİRMİŞ 

İncelemelerde, turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânlarının suç gelirlerinin farklı mal varlığı değerlerine dönüştürülmesinde kullanıldığı değerlendirildi. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların bulunduğu belirlendi.

650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlenirken, 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi. 

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.

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ETİKETLER
#İnşaat
#Turizm
#Kara Para Aklama
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Alkollü Eğlence
#Gündem
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