Ankara'da kara para operasyonu: 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin suç gelirlerini turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörleri üzerinden akladıkları belirlendi. ,
İncelemelerde, turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânlarının suç gelirlerinin farklı mal varlığı değerlerine dönüştürülmesinde kullanıldığı değerlendirildi. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların bulunduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlenirken, 650 milyon liralık mal varlığı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.