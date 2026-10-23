23 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Fiyatlar dibi gördü

Küresel piyasalarda altın, artan enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileriyle günü düşüşle açtı. Bu haftayı ciddi değer kaybı yaşayan altın, haftanın son işlem gününde de düşüş serisini bozmadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ekim 2026 altın fiyatları...