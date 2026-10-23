23 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Fiyatlar dibi gördü

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İstanbul
Küresel piyasalarda altın, artan enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileriyle günü düşüşle açtı. Bu haftayı ciddi değer kaybı yaşayan altın, haftanın son işlem gününde de düşüş serisini bozmadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ekim 2026 altın fiyatları...
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 41.524,74₺
Tam Altın Satış: 42.344,40₺
YARIM ALTIN
Ata Altın Alış: 20.926,00₺
Ata Altın Satış: 21.085,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.859,00₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.912,00₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.412,087₺
Gram Altın Satış: 6.413,095₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.462,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.545,00₺