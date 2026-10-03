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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:34

Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Daha önce yaklaşık 11,1 milyar liralık para hareketiyle gündeme gelen Sütşurup’un fon işlemlerinden elde ettiği toplam kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:34

Dosyada yer aldığı belirtilen hesap hareketlerine ilişkin basına yansıyan bilgilere göre Melis Sütşurup’un borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera’nın TLY fonuna yatırdığı ve bu yatırım üzerinden 2 milyar 355 milyon 287 bin lira daha kâr sağladığı iddia edildi. Söz konusu rakamla birlikte Sütşurup’un 2026 yılı fon kâr sıralamasında ilk sırada yer aldığı öne sürüldü.

MELİSA SÜTŞURUP’UN KAR REKORTMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

'nde yer alan habere göre; Fon soruşturması kapsamında daha önce Sütşurup’un tasfiye edilen fonlardan yaklaşık 11,1 milyar lira çektiği iddiası gündeme gelmişti. Yeni haberlerde ise dosyaya girdiği belirtilen hesap dökümleri üzerinden toplam rakamın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı ileri sürüldü.

Bu tutar, soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan önceki rakamların oldukça üzerinde olması nedeniyle dikkat çekti. Ancak 15 milyar 793 milyon liralık rakamın kaynağını gösteren kamuya açık bir savcılık belgesi veya MASAK raporu şu ana kadar yayımlanmış değil. Bu nedenle söz konusu rakamların soruşturma kapsamında kesinleşmiş bir adli tespit değil, basına yansıyan iddialar olduğu belirtiliyor.

Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar

13,6 MİLYAR LİRALIK FON YATIRIMI İDDİASI

Basına yansıyan bilgilere göre ’un borsadan elde ettiği belirtilen 13 milyar 673 milyon lirayı Tera’nın TLY fonuna aktardığı öne sürüldü. Bu yatırımın ardından kısa süre içerisinde 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde edildiği iddia edildi. Söz konusu kârın, Sütşurup’un fon sıralamasında 2026 yılı için en yüksek kazanç elde eden isim olarak gösterilmesine neden olduğu aktarıldı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar

BABASI CİHAN SÜTŞURUP DA LİSTEDE

Soruşturmayla ilgili haberlerde dikkat çeken bir başka isim ise Melis Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup oldu.
Cihan Sütşurup’un da aynı liste içerisinde yer aldığı ve 639 milyon 402 bin 912 liralık kâr elde ettiği ileri sürüldü. Bu rakamla Cihan Sütşurup’un söz konusu kazanç sıralamasında 6’ncı sırada bulunduğu belirtildi.

Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar

MUSTAFA SANDAL’IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Fon soruşturmasının ardından ’ın daha önce yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Sandal, eşi Melis Sütşurup ile arasındaki maddi ilişkiye ilişkin "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar

Sandal ayrıca 2024 yılında savunma sanayisine katkı payı tartışmaları sırasında kredi kartı limitini 100 bin liranın altına çekmesiyle de gündeme gelmişti. Bu açıklama ve son dönemdeki fon soruşturması, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında daha önce yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlıklarına el konulduğu bildirilmişti. 15 milyar 793 milyon liralık kazanç iddiası ise dosyayla ilgili son günlerde gündeme gelen en dikkat çekici rakamlardan biri oldu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında söz konusu para hareketlerinin ve kazanç tutarlarının resmî belgelerle nasıl netleşeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
 

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#mustafa sandal
#melis sütşurup
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