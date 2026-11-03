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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:06

Bakan Bolat duyurdu! Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin, "(Geçen ay) En yüksek ekim ayı ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatımız (yıllık bazda) yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Bolat duyurdu! Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:06

, Ekim 2026 verilerini açıkladı. Ekim ayında mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ekim ayı seviyesini gördü. Yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatı ise 413 milyar dolarla rekor tazeledi.

'nın paylaştığı resmi verilere göre, ekim ayındaki bu performansla Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü aylık ihracat rakamına imza atıldı.

2026 yılının ocak-ekim dönemindeki mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatı da bir önceki yılın ekim ayına göre 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara çıktı.

Hizmet ihracatındaki büyümenin de sürdüğünü belirten Bakan Bolat, ekim itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 127,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bakan Bolat duyurdu! Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

DIŞ TİCARET VE DENGE VERİLERİ

  • Ekim Ayı Mal İhracatı: 25,9 milyar dolar (Yıllık bazda yüzde 8,1 artış)
  • Ocak-Ekim Dönemi Mal İhracatı: 236,8 milyar dolar (Yüzde 5,5 artış)
  • Son 12 Aylık Mal İhracatı: 285,6 milyar dolar
  • Yıllıklandırılmış Hizmet İhracatı: 127,4 milyar dolar
  • Yıllıklandırılmış Toplam İhracat (Mal ve Hizmet): 413 milyar dolar

Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 11,4 azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 3,4 arttı. Eylül ve ekim aylarında cari işlemler dengesinde fazla verilmesi bekleniyor.

 

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ETİKETLER
#Ticaret Bakanlığı
#ticaret bakanı ömer bolat
#dış ticaret
#Hizmet Ihracatı
#Mal İhracatı
#Ekonomi
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