Bakan Bolat duyurdu! Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim 2026 dış ticaret verilerini açıkladı. Ekim ayında mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ekim ayı seviyesini gördü. Yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatı ise 413 milyar dolarla rekor tazeledi.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı resmi verilere göre, ekim ayındaki bu performansla Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü aylık ihracat rakamına imza atıldı.

2026 yılının ocak-ekim dönemindeki mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatı da bir önceki yılın ekim ayına göre 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara çıktı.

Hizmet ihracatındaki büyümenin de sürdüğünü belirten Bakan Bolat, ekim itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının 127,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

DIŞ TİCARET VE DENGE VERİLERİ

Ekim Ayı Mal İhracatı: 25,9 milyar dolar (Yıllık bazda yüzde 8,1 artış)

Ocak-Ekim Dönemi Mal İhracatı: 236,8 milyar dolar (Yüzde 5,5 artış)

Son 12 Aylık Mal İhracatı: 285,6 milyar dolar

Yıllıklandırılmış Hizmet İhracatı: 127,4 milyar dolar

Yıllıklandırılmış Toplam İhracat (Mal ve Hizmet): 413 milyar dolar

Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 11,4 azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 3,4 arttı. Eylül ve ekim aylarında cari işlemler dengesinde fazla verilmesi bekleniyor.