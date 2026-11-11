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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:32

Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 28,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 28,5, aylık ise yüzde 2,4 artış gösterdi.

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Editor
 Ümit Buget
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Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 28,5 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:32

Takvim etkisinden arındırılmış , , ve sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 yükseldi.

, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 28,5 yükseliş gösterdi.

Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 28,5 arttı

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 33,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 28,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ağustosa kıyasla yüzde 1,8 arttı.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış kaydetti.

 

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#türkiye istatistik kurumu
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#Ekonomi
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