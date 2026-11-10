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 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
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saat ikonu 19:05
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:05

İstanbul’da mesai bitimi trafik çilesi: Yoğunluk haritası yüzde 81’i gördü, ana arterler durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik kilitlendi. D-100 kara yolundaki çalışma daralmaları ve köprü bağlantı yollarındaki araç kuyrukları nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul’da mesai bitimi trafik çilesi: Yoğunluk haritası yüzde 81’i gördü, ana arterler durma noktasına geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 19:05

Haftanın ikinci iş gününde, mesainin sona ermesinin ardından ana arterler ile ve 'ne çıkan caddelerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

D-100 VE KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA ULAŞIM DURMA NOKTASINDA

Avrupa Yakası'nda, kara yolunda, Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Yan yoldaki şerit daralması nedeniyle D-100 kara yolunda Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul’da mesai bitimi trafik çilesi: Yoğunluk haritası yüzde 81’i gördü, ana arterler durma noktasına geldi

Maslak, Beşiktaş, Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi ve Büyükdere Caddesi boyunca her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

'nun Esenler ve Bağcılar'a bağlantı yollarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidişte Hasdal-Seyrantepe bölgesinde araç yoğunluğu gözleniyor.

Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında da trafik yer yer durma noktasına geldi.

TEM OTOYOLU'NA BAĞLANAN NOKTALARDA YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

(İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı.

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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#d-100
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