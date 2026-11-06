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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 08:59

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu azaldı, Cevizlibağ E-5'te araç yoğunluğu görüldü

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle yüzde 80 ve yüzde 70 olan trafik yoğunluğu yüzde 50'lere düştü. Ancak Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda araç yoğunluğu görüldü.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 08:59

'da önceki günlerde yüzde 70 ile 75 seviyelerinde ölçülen , sağanak yağışın etkisini kaybetmesiyle yüzde 50'ye geriledi. Trafik yoğunluğu azalmasına rağmen Cevizlibağ E-5 yönünde araç yoğunluğu devam etti.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu azaldı, Cevizlibağ E-5'te araç yoğunluğu görüldü

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ ARTTIRDI

İstanbul'da önceki günlerde aralıklarla etkili olan , sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun artmasına neden olmuştu. Yağış nedeniyle işe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, sağanak yağış boyunca trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluşmuştu.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu azaldı, Cevizlibağ E-5'te araç yoğunluğu görüldü

CEVİZLİBAĞ E-5'TE YOĞUNLUK

Sağanak yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50 olarak ölçüldü. Önceki günlere göre yaklaşık yüzde 20-25 oranında düşüş yaşanmasına rağmen, sabah saatlerinde Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda Mecidiyeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Sağanak Yağış
#trafik yoğunluğu
#mecidiyeköy
#Cevizlibağ E-5
#Gündem
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