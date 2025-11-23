Menü Kapat
Benim Sayfam
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin 'yanlışlıkla' ülke işgali: Tabela krizine Pentagon'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştireceğiz dediği Meksika Körfezi 'yanlışlıkla' işgal edildi. ABD askerlerinin hatası tartışmalara neden oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 14:38

, 'yanlışlıkla' 'yı işgal etti. Amerikan askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja girdi ve bu bölgeye hem İspanyolca hem de İngilizce yazılı tabelalar bıraktı. Bu tabelalarda Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi komutanın yetkisiyle yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" uyarısı yer aldı.

ABD'nin 'yanlışlıkla' ülke işgali: Tabela krizine Pentagon'dan açıklama

ABD askerlerinin bu hatasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD donanma askerleri tarafından bırakılan sahildeki 6 tabelanın söküldüğü bildirildi.

ABD'nin 'yanlışlıkla' ülke işgali: Tabela krizine Pentagon'dan açıklama

''YANLIŞLIKLA KAPATTIK''

ABD ve Meksika arasındaki bu skandal olay kısa sürede platformlarında yayıldı. ABD'nin Savaş Bakanlığı (), yaptığı açıklamada ''Burayı yanlışlıkla kapattık'' dedi.

Öte yandan ABD lideri Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" şeklinde değiştirilmesi emrini vermişti.

