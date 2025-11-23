ABD'nin 'yanlışlıkla' ülke işgali: Tabela krizine Pentagon'dan açıklama

ABD, 'yanlışlıkla' Meksika'yı işgal etti. Amerikan askerleri, Meksika sınırındaki bir plaja girdi ve bu bölgeye hem İspanyolca hem de İngilizce yazılı tabelalar bıraktı. Bu tabelalarda Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi komutanın yetkisiyle yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" uyarısı yer aldı.

ABD askerlerinin bu hatasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD donanma askerleri tarafından bırakılan sahildeki 6 tabelanın söküldüğü bildirildi.

''YANLIŞLIKLA KAPATTIK''

ABD ve Meksika arasındaki bu skandal olay kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. ABD'nin Savaş Bakanlığı (Pentagon), yaptığı açıklamada ''Burayı yanlışlıkla kapattık'' dedi.

Öte yandan ABD lideri Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" şeklinde değiştirilmesi emrini vermişti.