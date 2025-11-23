Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela'ya uçuşlar durduruldu! Savaş hazırlığı tedirginliği

ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan askeri faaliyetleri, 6 büyük havayolu şirketinin Venezuela uçuşlarını durdurmasına neden oldu. Bu karar bölgedeki gerilimin artmasının ardından alınınca 'Savaş hazırlığı' yorumları yapıldı.

Haber Merkezi
23.11.2025
16:23
23.11.2025
16:25

Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA), 6 büyük havayolu şirketinin 'ya uçuşları durduğunu açıkladı. FAA'in açıklamasına göre, ABD'nin bölgeye yönelik askeri faaliyetleri kararın alınmasına neden oldu.

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela'ya uçuşlar durduruldu! Savaş hazırlığı tedirginliği

AFP'nin haberine göre, Venezuela Havayolları Birliği (ALAV) Başkanı Marisela de Loaiza, uçuşlarını durduran şirketleri açıkladı. Listede şu havayolu şirketleri bulunuyor:

  • Iberia (İspanya)
  • TAP Air Portugal (Portekiz)
  • Avianca (Kolombiya)
  • Caribbean Airlines (Trinidad ve Tobago)
  • GOL (Brezilya)
  • LATAM (Şili)

UÇAKLAR POTANSİYEL HEDEF KONUMUNDA OLABİLİR

Bir sonraki duyuruya kadar bu şirketlerin Venezuela'ya uçuş gerçekleştirmeyeceğinin duyurulmasının ardından FAA’nın yayınladığı A0012/25 numaralı uyarı metninde Venezuela hava sahasında koşullarının kötüleştiği ve askerî faaliyetlerin belirgin şekilde arttığı belirtildi.

Uyarıda, tüm irtifalarda uçuş güvenliği riski, uçakların iniş-kalkış aşamalarında tehlike ve havalimanlarının da potansiyel hedef konumunda olduğu vurgulandı.

Öte yandan uçuş durdurmalarına rağmen, Panama merkezli Copa Airlines, İspanya’dan Air Europa, ayrıca Turkish Airlines, Laser ve PlusUltra gibi şirketler Venezuela’ya uçuşlarına devam ediyor.

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela'ya uçuşlar durduruldu! Savaş hazırlığı tedirginliği

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela'ya uçuşlar durduruldu! Savaş hazırlığı tedirginliği

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela'ya uçuşlar durduruldu! Savaş hazırlığı tedirginliği

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela'ya uçuşlar durduruldu! Savaş hazırlığı tedirginliği

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

