Barışta tarihi ilerleme! ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Ortaya çıkan metni Rusya'ya götüreceğiz

ABD'nin yaklaşık üç hafta önce hazırladığı ve her iki tarafla da paylaştığı temel bir belge üzerinden ilerleyen görüşmeler, dün büyük ölçüde başarıya ulaştı. Bakan Rubio, "Bugün gerçekten değerliydi. Çok ama çok verimli geçti. Belki tüm süreç boyunca yaşadığımız en verimli gündü," ifadelerini kullandı. Görüşmelerin, 28 maddelik temel listedeki bazı açık meseleler üzerinde çalıştığını ve önemli ölçüde ilerleme kaydettiklerini belirtti.

AÇIK KALAN MADDELER AŞILAMAYACAK TÜRDE DEĞİL

Rubio, süreç devam ettiği için zafer ilan etmek istemediğini ancak "sabah başladığımız zamankinden ve bir hafta öncesine kıyasla çok ilerideyiz" dedi. Açık kalan maddelerin hiçbirinin aşılması imkansız türden olmadığını ve sadece biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Rubio, "Ortaya çıkan metni, Rusya'ya götürmemiz gerekecek. Onların da bunu kabul etmesi gerekiyor" diyerek bir sonraki aşamayı işaret etti.

AB VE NATO'YU İLGİLENDİREN MADDELER AYRI HATTAN YÜRÜTÜLECEK

Avrupalı temsilcilerle yapılan görüşmelere de değinen Rubio, çeşitli ülkelerin ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüklerini teyit etti. AB ve NATO'yu doğrudan ilgilendiren maddelerin ayrı bir hat üzerinden yürütüleceğini belirten Bakan, hem Ukrayna hem de ABD açısından oldukça olumlu bir hava olduğunu aktardı.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİSİ TARTIŞILIYOR

Anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya verilecek olası bir güvenlik garantisine ilişkin soruya ise Rubio, "Bu savaşın kalıcı olarak sona ermesi için Ukrayna'nın kendini güvende hissetmesi gerektiği açık," cevabını verdi. Bir daha asla işgal edilmeyeceğinden emin olunması gerektiği vurgulandı ve bu konularda da önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi.