15°
Ukrayna lideri Zelenskiy İsviçre'deki diplomasiden memnun, Rusya'ya mesajını verdi

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ABD'nin hazırladığı 'barış planı' üzerindeki görüşmelerin İsviçre'de devam ettiğini, diplomasinin harekete geçmesinden memnun olduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy İsviçre'deki diplomasiden memnun, Rusya'ya mesajını verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 15:55

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'nin barış planının 'de ele alınacağı görüşmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ukrayna lideri, diplomasiden memnun olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Diplomasinin harekete geçirilmesi ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi güzel bir gelişme. Ukrayna ve Amerika heyetleri ile Avrupalı ​​ortaklarımızın ekipleri, yakın temas halindedir ve bir sonuç çıkacağını umuyorum."

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992560903036813721

''OLUMLU VE YAPICI SONUÇLAR BEKLİYORUZ''

Görüşmelerin yapıcı ortamda geçmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, toplantılardan olumlu ve yapıcı sonuçların çıkmasını beklediklerini bildirdi. Zelenskiy, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

Ukrayna lideri Zelenskiy İsviçre'deki diplomasiden memnun, Rusya'ya mesajını verdi

ABD'NİN BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin kentinde bugün başladı.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.

AB'yi endişelendiren Ukrayna-Rusya barış taslağı için Cenevre'de zirve: ABD heyetinin son teklifi
G20'de kritik toplantı! Avrupalı liderler Ukrayna planını masaya yatırıyor
#ukrayna
#abd
#isviçre
#diplomasi
#Cenevre
#barış görüşmeleri
#Zelenskyy
#Dünya
