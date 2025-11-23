Ukrayna lideri Zelenskiy İsviçre'deki diplomasiden memnun, Rusya'ya mesajını verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin barış planının İsviçre'de ele alınacağı görüşmeler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ukrayna lideri, diplomasiden memnun olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Diplomasinin harekete geçirilmesi ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi güzel bir gelişme. Ukrayna ve Amerika heyetleri ile Avrupalı ​​ortaklarımızın ekipleri, yakın temas halindedir ve bir sonuç çıkacağını umuyorum."

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992560903036813721

''OLUMLU VE YAPICI SONUÇLAR BEKLİYORUZ''

Görüşmelerin yapıcı ortamda geçmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, toplantılardan olumlu ve yapıcı sonuçların çıkmasını beklediklerini bildirdi. Zelenskiy, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

ABD'NİN BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.