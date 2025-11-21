Menü Kapat
Politika
TBMM'den turizm ve vakıflar yasası geçti: Kimlik bildirimi zorunlu, yasa dışı ilanlara ağır ceza

Turizm ve vakıflara yönelik önemli düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, seyahat acentelerine, konaklama tesislerine ve Kültür Bakanlığı döner sermaye gelirlerine ilişkin köklü değişiklikler getiriyor.

TBMM'den turizm ve vakıflar yasası geçti: Kimlik bildirimi zorunlu, yasa dışı ilanlara ağır ceza
Kanunla, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren acentelerinden bu yıla ait Birlik yıllık aidatı alınmayacak; önceki dönem borçları da silinmiş sayılacak.

DENİZ TURİZMİNE KİMLİK BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU

Genel asayişin sağlanması amacıyla Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, marina, liman ve kıyı tesislerinin işletenleri ile gemi/deniz turizmi aracı kiralayanlara "kimlik bildirme" yükümlülüğü getiriliyor.

Ayrıca, bilgisayar terminallerine bağlanmayan veya anlık kayıt göndermeyen konaklama tesislerine uygulanan para cezasının aynı yıl içinde tekrarında iki katı ceza verilecek. İhlalin dördüncü kez tekrarlanması halinde ise konaklama yerlerinin ruhsatları iptal edilecek.

YASA DIŞI İLANLARA 25 BİN LİRA CEZA

Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışını yapan ilan veren işletmeye her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Elektronik ticaret ve tanıtım imkanı sağlayan platformlar da, Kültür ve Bakanlığı uyarısına rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmazsa her bir ilan için 25 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.

, ayrıca Kültür Bakanlığı Döner Sermaye gelirlerine sponsorluk gelirlerinin eklenmesi ve 72 sanatçının sözleşmeli pozisyonlara atanması gibi düzenlemeler de içeriyor.

