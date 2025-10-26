Menü Kapat
20°
Editor
 Erdem Avsar

Vergi Paketi Torba Yasa teklifinde neler var? 36 madde kanun teklifi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınmaya başlanan Vergi Paketi Torba Yasa teklifinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, teklifin kapsamı ne, hangi değişiklikleri getirecek?

Vergi Paketi Torba Yasa teklifinde neler var? 36 madde kanun teklifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 16:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda müzakere edilmeye başlanan yeni Teklifi, kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Yeni yasa taslağında kira gelirlerinden alınacak vergiler, noter harçlarındaki düzenlemeler, vergi istisnaları ve sosyal yardımlarla ilgili maddeler öne çıkıyor.

Ekonomiden sosyal yaşama kadar geniş bir alanı içine alan düzenlemeler içeren teklif, milyonlarca yurttaşı kapsıyor.

Vergi Paketi Torba Yasa teklifinde neler var? 36 madde kanun teklifi

Düzenlemeyle, bir takvim yılı boyunca elde edilen konut kira gelirlerine yönelik genel muafiyet kaldırılacak.

Bu muafiyet sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, malullük, dul ve yetim aylığı alanlar için yeniden şekillendirilecek.

Düzenlemede, krediyle alınan evlerde kiraya verilen taşınmazlar için ödenen faizlerin gider olarak düşülmesine ilişkin vergi avantajındaki fark azaltılacak.

Kredili ve kredisiz alımlar arasındaki vergi yükünün dengelenmesi hedefleniyor.

Vergi Paketi Torba Yasa teklifinde neler var? 36 madde kanun teklifi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, dördüncü geçici vergi döneminin tekrar sisteme dâhil edilmesiyle, geçici vergi mükellefiyeti bulunan kişilerin kazançlarının 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerde belirlenmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesinin alınması öngörülüyor.

Düzenlemede, büyükşehirlerde il özel idareleri yerine oluşturulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Vergi Paketi Torba Yasa teklifinde neler var? 36 madde kanun teklifi

Teklifte yer alan düzenlemeyle, noterlerde gerçekleştirilen sıfır araçların ilk tescili ve ikinci el araç satış/devri işlemlerinden, satış bedeli üzerinden ve asgari maktu harçtan az olmamak üzere oransal noter harcı alınacak.

Düzenlemede, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşları, diş klinikleri, veteriner muayenehaneleri, hayvan hastaneleri, kıymetli maden faaliyet izin belgeleri, ikinci el motorlu taşıt ve gayrimenkul ticareti yetki belgeleri ile ticari havacılık ruhsatları gibi belgeler için yıllık harç getirilecek ve bazı ruhsat harçları yıllık hale dönüştürülecek.

Vergi Paketi Torba Yasa teklifinde neler var? 36 madde kanun teklifi

Vakıf üniversitelerindeki öğrenci ücretlerinin belirlenmesinde, mütevelli heyetinin yetkisi korunuyor ancak ücretlerin güncellenmesine ilişkin esaslar cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak YÖK ilkelerine göre belirlenecek.

2023 Kahramanmaraş merkezli deprem harcamaları ve 2025 gelir temelli bütçe gelişmeleri nedeniyle ortaya çıkan ek finansman gereksinimi ile Hazine nakit rezervinin belirli bir seviyede tutulabilmesi amacıyla bütçe kanunu ile belirlenen net borçlanma limiti artırılacak.

5510 sayılı Kanun'un 81. maddesi kapsamındaki uzun vadeli sigorta kolları prim oranlarında yükseltme yapılacak. Ayrıca düzenlemeyle, genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği kaldırılacak. Düzenlemeyle, prime esas kazanç üst limiti asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni torba yasayla kira gelirlerinden alınan vergiler nasıl değişecek?
Yeni düzenlemeyle konut kira gelirlerine uygulanan genel vergi istisnası kaldırılıyor, sadece emekli, dul ve yetimler bu muafiyetten yararlanabilecek.
