Galatasaray Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de yarının maç programı belli oldu. Ligde yarın akşam GS Samsunspor müsabakası oynanacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlarken beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Nefes kesen maç yarın akşam 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan GS Samsunspor maçı yarın akşam oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlarken beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

GS SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.