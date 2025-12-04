Galatasaray Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de yarının maç programı belli oldu. Ligde yarın akşam GS Samsunspor müsabakası oynanacak.
RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlarken beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Nefes kesen maç yarın akşam 20.00'de oynanacak.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan GS Samsunspor maçı yarın akşam oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 20.00'de başlarken beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.