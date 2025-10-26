Sanat eseri ekmekler: Yenilebilir tasarımlar sofralara renk kattı!

Japonya'nın başkenti Tokyo, mutfak sanatlarında sınırları zorlayan bir fırına ev sahipliği yapıyor. Bu özel fırın, sıradan ekmekleri alıp, içindeki ve dışındaki sıra dışı tasarımlarla adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, fırının ustaları, ekmek yapımını bir tuval olarak kullanıyor. Örneğin, bir ekmek kesildiğinde, içinden canlı sarı renkte, şekilli bir yıldız motifi çıkıyor. Başka bir tasarımda ise, kesilen dilimlerde popüler bir video oyun karakteri olan Toad'un sevimli ve renkli görseli beliriyor. Çeşitli renk tonlarındaki hamurlar, ekmeğin içine özenle yerleştirilerek bu detaylı karakter çizimi oluşturuluyor.

Fırın, ekmeğin hem içinde hem de dışında sunduğu bu benzersiz görsellikle, yeme deneyimini görsel bir şölene çeviriyor.