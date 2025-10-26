Veresiye defterini ateşe attı! O anları kameraya kaydetti

Menü Kapat
'ın ilçesinde yaşayan Umut Toparlak isimli hayırsever, uzun süredir bakkala borcunu ödeyemeyen vatandaşların imdadına Hızır gibi yetişti. Toparlak çevresindekilerin yardımıyla bütün borçları ödeyerek veresiye defterini sobada yaktı. Hayırsever adam mahallede yaşayan ve bakkal borcunu ödemekte güçlük çeken yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmak için çevresindeki vatandaşlardan para toplayarak mahallelinin 20 bin TL’yi bulan bakkal borcunu kapattı. Kapattığı borç defterini sobada yakan Toparlak, yaptığıyla davranışıyla takdir topladı. Mahallelinin de desteğiyle veresiye defterindeki bütün borçları silen hayırsever Umut Toparlak, "Bakkalcı abimiz bir defter kurcalıyordu, bu nedir diye sordum. Bana veresiye defteri olduğunu söyledi. Dedim yıl 2025, hâlâ devam ediyor mu, ediyor dedi. Market zincirlerinin çok olduğu bu dönemde veresiye veriliyorsa Allah onlardan razı olsun. Ben de bakkala veresiye defterini satın almak istediğimi söyledim. Hepsini mi diye sordu, evet hepsini dedim. Borcu hesapladı, küsuratları saymadı. Vicdanen yaptığım bir şeydi. Videosunu çektim, orada bir veresiye defteri var, inşallah bunu kapatacağız dedim. Bir gün sonra beni aramaya başladılar, Sivas’tan, Zara’dan eş dost arayıp yardım ettiler. Parayı 24 saat içinde toplayıp abinin yanına gittim, parayı teslim ettim." dedi.

