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6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi! Sanat eseri olup olmadığı çok konuşulmuştu!

29-11-2024 14:28 | Güncelleme: 29-11-2024 15:50
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eserini New York'taki Sotheby's müzayedesinde 6,2 milyon dolar vererek alan kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun, eserdeki muzu yedi. Sun, müzayededen sonra yaptığı açıklamada, “Ben Justin Sun ve Maurizio Cattelan'ın ikonik eseri Comedian'ı 6,2 milyon dolara başarıyla satın aldığımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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