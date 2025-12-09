Adana'da vatandaşa zarar veren başıboş sokak köpekleri toplanıyor!

Kategoriler
Adana Valiliği son günlerde sokak köpeklerinin diğer hayvanlara ve vatandaşlara zarar vermeleri üzerine il genelindeki başıboş köpeklerin toplatılmasına karar verdi. Belediyenin veteriner işleri ekipleri mobil araçlarla sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde sahipsiz köpekleri topladı. Toplanan hayvanların, barınaklara götürülerek sağlık taramasından geçirileceği ve gerekli durumlarda tedavilerinin yapılacağı belirtildi. Çalışmaların kent genelinde devam edeceği bildirildi.