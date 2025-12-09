Yürek sızlatan yolculuk: Üşümemek için kasanın köşesine sığındı, görüntüler 'pes' dedirtti

Adapazarı-Karasu kara yolunda meydana gelen olayda, kamyonetin kasasında soğuk havada yolculuk yapan ve üşümemek için kasanın köşesine sığınan çocuğun yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi, "Ufacık kız çocuğunu arabanın arkasına koymuşlar, kendileri önde gidiyor ve hepsi telefonla oynuyor. Nasıl bir saygısızlıktır bu? Daha 10 yaşında değildir o çocuk, tek başına pusmuş arka kapağın dibine böyle bir şey olabilir mi? Önce kocaman erkek çocuk var onu almamışlar da ufacık kız çocuğunu koymuşlar. İnanılır gibi değil, arabanın içine ufacık çocuğu sığdıramamışlar, yazık günah" diyerek tepki gösterdi.