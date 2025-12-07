Çin'de robot trafik polisi göreve başladı: 12 milyonluk şehir ona emanet

Çin'in Hangzhou kentinde, şehrin yoğun trafiğini yönetmek ve kuralları denetlemek üzere geliştirilen yapay zeka destekli bir robot göreve başladı. Interesting Engineering'in haberine göre, yaklaşık 12 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve motosiklet ile araç trafiğinin iç içe geçtiği kentte, trafik akışını sağlamak uzun süredir en büyük zorluklardan biri olarak görülüyordu.

Binjiang bölgesindeki Binsheng Yolu ile Changhe Yolu'nun kesiştiği işlek kavşakta konumlandırılan ve "Hangxing No. 1" adı verilen 1.8 metre boyundaki insansı robot, hem sürücüleri yönlendiriyor hem de kural ihlallerini tespit ediyor. Hangzhou Trafik Polisi Taktik Birimi tarafından geliştirilen makine, 1 Aralık itibarıyla pilot uygulama kapsamında sahaya sürüldü.

YAPAY ZEKALI KAVŞAK MUHAFIZI

Kameralar, sensörler ve jest tabanlı sinyalizasyon sistemleriyle donatılan Hangxing No. 1, özellikle araç, scooter ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde insan memurlara destek olmak üzere programlandı. Robotun durma, düz devam etme veya bekleme gibi sinyalleri, gerçek polis memurlarının hareketleri model alınarak tasarlandı.

Değiştirilebilir bir batarya sistemiyle çalışan insansı robot, şarj istasyonuna kendi başına dönmeden önce yaklaşık 6 ila 8 saat boyunca kesintisiz hizmet verebiliyor.

İHLALLERİ ANLIK TESPİT EDİP "KİBARCA" UYARIYOR

NotebookCheck sitesinde yer alan rapora göre Hangxing No. 1, yalnızca sürücülere yol göstermekle kalmıyor. Kasksız sürücüler, durma çizgilerini ihlal eden araçlar ve hatalı geçiş yapan yayalar gibi yaygın ihlalleri anında algılayabiliyor.

Robot, herhangi bir kural ihlali tespit ettiğinde, sakin ve önceden kaydedilmiş sesli bir hatırlatma ile ilgili kişiyi uyarıyor.