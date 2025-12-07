Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çin'de robot trafik polisi göreve başladı: 12 milyonluk şehir ona emanet

Çin’in Hangzhou kentinde, trafiği yönetmek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla Hangxing No. 1 adlı insansı bir robot göreve başladı. Polis memurlarının hareketlerini taklit eden ve 1.8 metre boyunda olan robot, kask takmayanları veya kırmızı ışıkta geçenleri tespit ederek sesli uyarıda bulunuyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.12.2025
15:21
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
15:21

Çin'in Hangzhou kentinde, şehrin yoğun trafiğini yönetmek ve kuralları denetlemek üzere geliştirilen destekli bir robot göreve başladı. Interesting Engineering'in haberine göre, yaklaşık 12 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve motosiklet ile araç trafiğinin iç içe geçtiği kentte, trafik akışını sağlamak uzun süredir en büyük zorluklardan biri olarak görülüyordu.

Binjiang bölgesindeki Binsheng Yolu ile Changhe Yolu'nun kesiştiği işlek kavşakta konumlandırılan ve "Hangxing No. 1" adı verilen 1.8 metre boyundaki insansı , hem sürücüleri yönlendiriyor hem de kural ihlallerini tespit ediyor. Hangzhou Taktik Birimi tarafından geliştirilen makine, 1 Aralık itibarıyla pilot uygulama kapsamında sahaya sürüldü.

Çin'de robot trafik polisi göreve başladı: 12 milyonluk şehir ona emanet

YAPAY ZEKALI KAVŞAK MUHAFIZI

Kameralar, sensörler ve jest tabanlı sinyalizasyon sistemleriyle donatılan Hangxing No. 1, özellikle araç, scooter ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde insan memurlara destek olmak üzere programlandı. Robotun durma, düz devam etme veya bekleme gibi sinyalleri, gerçek polis memurlarının hareketleri model alınarak tasarlandı.

Değiştirilebilir bir batarya sistemiyle çalışan insansı robot, şarj istasyonuna kendi başına dönmeden önce yaklaşık 6 ila 8 saat boyunca kesintisiz hizmet verebiliyor.

Çin'de robot trafik polisi göreve başladı: 12 milyonluk şehir ona emanet

İHLALLERİ ANLIK TESPİT EDİP "KİBARCA" UYARIYOR

NotebookCheck sitesinde yer alan rapora göre Hangxing No. 1, yalnızca sürücülere yol göstermekle kalmıyor. Kasksız sürücüler, durma çizgilerini ihlal eden araçlar ve hatalı geçiş yapan yayalar gibi yaygın ihlalleri anında algılayabiliyor.

Robot, herhangi bir kural ihlali tespit ettiğinde, sakin ve önceden kaydedilmiş sesli bir hatırlatma ile ilgili kişiyi uyarıyor.

