WhatsApp’ta yeni dönem: Imagine Durum güncelleme dönemi

EFEKTLER MENÜSÜ: FİLTRELERİN YERİNİ YAPAY ZEKÂ ALDI

Yeni beta sürümüyle durum düzenleme ekranında klasik filtrelerin yerinde artık “Efektler” etiketi beliriyor. Bu küçük değişiklik aslında büyük bir yeniliğin habercisi: Meta AI’ın gelişmiş sahne değiştirme ve stil oluşturma yetenekleri tek bir arayüze entegre edilmiş durumda.

Kullanıcılar paylaşmadan önce görsellerini çok daha özgür bir şekilde dönüştürebiliyor. 3D, Anime, Kolaj, Kağıt, Art Deco, Gotik, Sinema ve Suluboya gibi geniş bir stil listesi, sıradan bir fotoğrafı anında sanatsal bir kompozisyona çevirebiliyor. Beğenilmeyen bir stil için yeniden varyasyon oluşturulabilmesi de işin cabası.