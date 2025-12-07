Menü Kapat
TGRT Haber
WhatsApp’ta yeni dönem: Imagine Durum güncelleme dönemi

Aralık 07, 2025 14:43
whatsapp

WhatsApp, yapay zekâ destekli Imagine araçlarını durum güncellemelerine taşıyarak görsel düzenleme deneyimini farklılaştırıyor.

WhatsApp, bir süredir geliştirdiği yapay zekâ tabanlı Imagine özelliklerini artık durum güncellemelerine entegre ediyor. Android için yayımlanan son beta sürümü, kullanıcıların görsel içerik üretiminde yeni bir döneme geçtiğini açıkça gösteriyor.

Mark Zuckerberg’in kısa süre önce duyurduğu Meta AI yenilikleriyle birlikte kullanıcılar bir fotoğrafı yazılı komutlarla değiştirebiliyor, sahneyi baştan kurgulayabiliyor veya tamamen kişisel bir stil oluşturabiliyordu. “Imagine Yourself” adı verilen özellik ise kişinin kendi fotoğrafını farklı temalarda yeniden oluşturma imkânı sunmuştu. İşte şimdi, tüm bu araçlar günlük durum paylaşımlarının içine taşınıyor.

EFEKTLER MENÜSÜ: FİLTRELERİN YERİNİ YAPAY ZEKÂ ALDI

Yeni beta sürümüyle durum düzenleme ekranında klasik filtrelerin yerinde artık “Efektler” etiketi beliriyor. Bu küçük değişiklik aslında büyük bir yeniliğin habercisi: Meta AI’ın gelişmiş sahne değiştirme ve stil oluşturma yetenekleri tek bir arayüze entegre edilmiş durumda.

Kullanıcılar paylaşmadan önce görsellerini çok daha özgür bir şekilde dönüştürebiliyor. 3D, Anime, Kolaj, Kağıt, Art Deco, Gotik, Sinema ve Suluboya gibi geniş bir stil listesi, sıradan bir fotoğrafı anında sanatsal bir kompozisyona çevirebiliyor. Beğenilmeyen bir stil için yeniden varyasyon oluşturulabilmesi de işin cabası.

KOMUT VER, GERİSİNİ YAPAY ZEKÂ HALLETSİN

Imagine’ın en dikkat çeken yanlarından biri de sahneyi tamamen yeniden düzenleyebilmesi. Yapay zekâ, bir fotoğrafa yeni objeler ekleyebiliyor, atmosferi değiştirebiliyor ya da istenmeyen detayları ortadan kaldırabiliyor. Yani artık bir fotoğrafı "temizlemek" için teknik bilgiye gerek yok; kısa bir komut yazmak yeterli.

