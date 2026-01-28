Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in evi sevgilisi tarafından ateşe verildi

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'le bir süre evli kalan Ece Güney'in kaldığı ev, sevgilisi tarafından ateşe verildi. ece Güney ile aynı sitede oturan komşuları, "Daireyi ateşe verdim, polisi arayın' dedi" diyerek yaşananları anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 11:07

Yangın, 26 Ocak'ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede çıktı. İddiaya göre, Ece Güney ile sevgilisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Güney'in sevgilisi evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm daireyi sardı.

GÖKHAN GÜNEY'İN ESKİ GELİNİ ECE GÜNEY'İN SEVGİLİSİ EVİNİ YAKTI

Aynı sitede oturan Necla Türk, "Birlikte kaldığı erkek arkadaşı. Kendisi erkek arkadaşını dışarı atmıştı, o da sinirlendi. Tartışıyorlar, sevgilisini dışarı çıkartıyor, kapıyı kapatıyor, açmıyor. Zaten alkollüler. İşte bayağı bir tartıştılar, aşağı indi, polisi çağırdık. Polisler geldi, müdahale edemediler, geri gittiler. İkisinin de rahatsızlığı var zaten. Adam da dedi polislere 'Ben yakacağım evi', polisler gitti. Ondan sonra Ece Güney'i diğer arkadaşı çıkarttı. Onlar daireden ayrıldı. 'O daireyi ben yakacağım' dedi ve eve gitti. Aşağı indi 15 dakika sonra falan, 'Ben daireyi yaktım' dedi. 'Daireyi ateşe verdim, polisi arayın' dedi. İtfaiyeye falan baktık. Zaten çıkmamızla her yer duman oldu. İtfaiye, ambulans, polis falan müdahale etti" dedi.

Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in evi sevgilisi tarafından ateşe verildi

Site sakinlerinden Haluk Demir, "Tartışmalarla uyandık, ben tekrardan uyudum. Bir süre sonra güvenlik bir daha aradı işte yangın var falan diye. Biz bir çıktık dışarı zaten ortalık ana baba günü, koridorlardan bile çıkamadık. Bir de bunun sevgilisi zaten evi yakıyor, ikisi beraberlerdi. Yani iki dakika arayla ikisi de evi ateşe verip dışarı çıkıyorlar. Ondan sonra zaten ambulanslar, polisler burada, itfaiyeler geldi" diye konuştu.

Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in evi sevgilisi tarafından ateşe verildi

ECE GÜNEY'İN ADI DAHA ÖNCE DE YANGIN OLAYIYLA ANILDI

Ece Güney, bir dönem sanatçı Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile evlenmişti. Ece Güney'in ismi, daha önce de Esenyurt'ta yaşanan başka bir yangın olayıyla gündeme gelmiş, o olayda da yangını kendisinin çıkardığı iddia edilmişti.

Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in evi sevgilisi tarafından ateşe verildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Blok3'ün tüm albümü Spotify'dan kaldırıldı! "Bunun arkasında kim var bulacağım"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pınar Deniz, Tarkan konserinde kriz yaşadı! İmdadına Hakan Tevetoğlu yetişti

Sıkça Sorulan Sorular

Gökhan Güney kimdir?
Türk şarkıcı, besteci, sinema oyuncusu ve yönetmeni Gökhan Güney, 1979 yılında Garibin Çilesi başlıklı ilk albümü piyasaya çıktı. Yeşilçam’da Güngör Bayrak, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 38 filmde rol aldı. Ayrıca 9 filmde de yönetmenlik yaptı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.