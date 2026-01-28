Blok3'ün tüm albümü Spotify'dan kaldırıldı! "Bunun arkasında kim var bulacağım"

Ünlü rapçi Blok3'ün 'Kusura Bakma' başta olmak üzere birçok şarkısı aniden Spotify'dan kaldırıldı. Konuyla ilgili video yayınlayan Blok3, 'Bunun arkasında kim var çıkacak!' dedi.

BLOK3'ÜN TÜM ŞARKILARI KALDIRILDI

Blok3, 'Git', 'Napıyosun Mesela?', 'Kusura Bakma', 'Sevmeyi Denemedin', 'Aklına Ben Gelicem', Yaptırıcaz Tırnaklarını', 'Güzel ve İddialı' gibi Spotify'da 150-200 milyon bandında dinlenen şarkılarıyla en çok dinlenen isimlerden biri oldu. Dün akşam büyük bir şok yaşayan Blok3, tüm albümünün Spotift'dan kaldırıldığını duyurdu.

''Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin'' ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra şarkılarının geri yüklendiğini belirten Blok3, ''Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler'' notunu düştü.