Pınar Deniz, Tarkan konserinde kriz yaşadı! İmdadına Hakan Tevetoğlu yetişti

Tarkan, 19 Ocak'tan bu yana İstanbul'da peş peşe verdiği konserlerle ünlü isimleri bir araya toplamayı başardı. Dün akşam Tarkan konserine ''Ölürüm Sana'' yazılı tişörtüyle katılan ünlü oyuncu Pınar Deniz, VIP girişinde kısa süreli bir aksaklık yaşadı. Deniz'e Tarkan'ın abisi yardımcı oldu ve ünlü oyuncu konser salonuna girebildi.

PINAR DENİZ, TARKAN KONSERİNE "ÖLÜRÜM SANA" TİŞÖRTÜYLE GELDİ

Arabistan'daki Joy Awards töreninde yeni imajıyla beğeni toplayan Pınar Deniz, dün akşam ise Tarkan konserinde ortaya çıktı. Pınar Deniz konsere "Ölürüm Sana" yazılı tişörtle katıldı. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Beril Pozam, Ersin Arıca gibi oyuncuların birlikte verdikleri poza da beğeni yağdı.

PINAR DENİZ İMDADINA TARKAN'IN ABİSİ KOŞTU

Pınar Deniz VIP girişinde yaşanan aksaklık nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yaşanan duruma Tarkan cephesinden hızlı bir müdahale geldi. İddiaya göre, durumu fark eden Tarkan'ın abisi, bizzat devreye girerek sorunun çözülmesini sağladı. Böylece Pınar Deniz, konser alanına sorunsuz şekilde giriş yaptı.