Trafikte döner bıçağıyla dehşet saçmıştı! Saldırgan sürücüye rekor ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte çıkan tartışmada 29 yaşındaki sürücü İ.K., başka bir sürücüyü önce darp etti daha sonra döner bıçağı ile kovaladı. Görüntüler infiale neden olurken, ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, şüphelinin 29 yaşındaki İ.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan genç ifadesinde trafikteki ihlallerini kabul etti.

SALDIRGAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.