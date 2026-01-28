Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Manchester City maçı için İngiltere’ye giden Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, dev maçın provasını yaparken bir yandan da Premier Lig’in yıldızları için düğmeye bastı. Cimbom, orta sahaya takviye için 3 dünya yıldızıyla temas kurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 09:20

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesi için Ada’ya çıkarma yaptı.

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

Teknik ekip ve oyuncular sahaya odaklanırken, sarı-kırmızılı yönetim ise İngiltere seferini bir fırsata çevirip transfer görüşmeleri için operasyon başlattı. Orta saha hattını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan yönetim, Premier Lig devlerinin peşinde olduğu üç önemli isim için harekete geçti.

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

OPERASYONUN KALBİ: YVES BİSSOUMA

Transfer listesinde öncelik, teknik ekibin "mutlaka alınmalı" raporu verdiği Yves Bissouma olmuş durumda. İngiliz devi Tottenham forması giyen Malili yıldız için temaslar bizzat İngiltere’de yürütülüyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde ise şartların sonuna kadar zorlandığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

GENÇ DİNAMO: SOUNGOUTOU MAGASSA

Listede yer alan bir diğer isim ise Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa. Daha önceden yapılan teklif yetersiz bulunup reddedilmiş olsa da, yönetim genç yıldızın potansiyeli için bir kez daha girişimlerde bulundu. Oyuncu cephesiyle kurulan sıcak temaslar, bu kez transferin bitme ihtimalini güçlendiriyor.

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

FİZİK GÜCÜ: IBRAHİM SANGARE

Transfer listesinin son ismi ise Nottingham Forest formasını terleten Fildişi Sahilli orta saha Ibrahim Sangare. İngiliz ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sangare, fiziksel gücü ve top kapma yeteneğiyle tam bir "sigorta" görevi görüyor.

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

İLK HEDEF BİSSOUMA

Sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere’de geçirecekleri her saati bu üç isimden birini kadroya katmak için harcıyor. İlk hedef Bissouma olsa da, yönetim "B planını" hazır şekilde hareket edecek.

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!
Galatasaray Manchester City maçının hakemi kim? Alejandro Hernandez hangi maçları yönetti?
Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor: En-Nesyri gidiyor, 75 milyonluk yıldız golcü geliyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.