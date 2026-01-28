Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Manchester City maçı öncesi transfer zirvesi: 3 yıldız isimle görüşmeler başladı!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesi için Ada’ya çıkarma yaptı.

Teknik ekip ve oyuncular sahaya odaklanırken, sarı-kırmızılı yönetim ise İngiltere seferini bir fırsata çevirip transfer görüşmeleri için operasyon başlattı. Orta saha hattını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan yönetim, Premier Lig devlerinin peşinde olduğu üç önemli isim için harekete geçti.

OPERASYONUN KALBİ: YVES BİSSOUMA

Transfer listesinde öncelik, teknik ekibin "mutlaka alınmalı" raporu verdiği Yves Bissouma olmuş durumda. İngiliz devi Tottenham forması giyen Malili yıldız için temaslar bizzat İngiltere’de yürütülüyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde ise şartların sonuna kadar zorlandığı gelen bilgiler arasında.

GENÇ DİNAMO: SOUNGOUTOU MAGASSA

Listede yer alan bir diğer isim ise Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Soungoutou Magassa. Daha önceden yapılan teklif yetersiz bulunup reddedilmiş olsa da, yönetim genç yıldızın potansiyeli için bir kez daha girişimlerde bulundu. Oyuncu cephesiyle kurulan sıcak temaslar, bu kez transferin bitme ihtimalini güçlendiriyor.

FİZİK GÜCÜ: IBRAHİM SANGARE

Transfer listesinin son ismi ise Nottingham Forest formasını terleten Fildişi Sahilli orta saha Ibrahim Sangare. İngiliz ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sangare, fiziksel gücü ve top kapma yeteneğiyle tam bir "sigorta" görevi görüyor.

İLK HEDEF BİSSOUMA

Sarı-kırmızılı yönetim, İngiltere’de geçirecekleri her saati bu üç isimden birini kadroya katmak için harcıyor. İlk hedef Bissouma olsa da, yönetim "B planını" hazır şekilde hareket edecek.