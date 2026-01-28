Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada ağır yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek seyir halindeki bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta da bulunan kişiler ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada ağır yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 09:01

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 23.30 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden terminal istikametine seyreden otomobil, Gözde Sitesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve terminal istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan araçla kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada ağır yaralılar var

ARAÇLARDAKİ 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, araçlar içerisinde bulunan M.B., M.Y. ve O.M. ağır yaralandı.

O.M., kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, diğer araçta sıkışan iki yaralı ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada ağır yaralılar var

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle terminalden ilçe merkezine gidiş yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada ağır yaralılar var

VATANDAŞLARDAN "TRAFİK IŞIĞI" TALEBİ

Öte yandan vatandaşlar, bu noktada sık sık kazaların yaşandığını ve bölgenin ciddi risk taşıdığını dile getirdi. Bölge sakinleri, araçların bu güzergahta yüksek hızla seyretmesi nedeniyle kazaların kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Gözde Sitesi önü terminal yoluna trafik ışığı konulması yönünde çağrıda bulundu.

#Yaşam
