Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 yıl önce vahşice katledilen S.K. adlı kadının katilinin yakalandığını duyurdu. 2016'da S.K.'yı öldüren caninin 20219'da da başka bir kadını daha öldürdüğü belirlendi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 yıllık faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 08:58

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklama ile 2016 yılında işlenen kadın cinayetinin 10 yıl sonra aydınlatıldığını ve failin yakalandığını duyurdu. 2016 yılında öldürülen kadının katil zanlısını tespit etmek için çalışma yürüten ekipler 2019 yılında işlenen kadın cinayeti ile benzerlik fark etti. 2019 yılında K.K.D isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.’nın DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemelerde S.K. isimli kadının da katilinin M.K. olduğu belirlendi.

2 KADINI CANİCE ÖLDÜRMÜŞ

Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Faili meçhul cinayetleri geriye doğru tek tek ele alan Polisimiz, Antalya’da 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katil yada katilerinin peşine düştü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldı.

Bahse konu dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmalar tekrar ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek arşiv çalışmasına başlandı.

14.06.2019 günü Antalya Muratpaşa İlçesinde öldürülen K.K.D isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. adlı kadın cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi.

2019 yılında K.K.D isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.’nın 2016 yılında işlenen cinayetinin de faili olabileceği değerlendirildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K.’dan 25.11.2025 tarihinde kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen S.K.’dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

22.01.2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre; 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.’dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi.

29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı.

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

2 kadını öldüren vicdansız, Polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz

#Gündem
