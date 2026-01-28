Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte 28 Ocak 2026 güncel döviz kurları

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı dolar açıklamasıyla piyasalar hareketlendi. Doların durumunu "harika" diyerek yorumlayan Trump, "İstersem Doları yo-yo gibi yukarı aşağıya hareket ettirebilirim" dedi. Yapılan açıklamaların ardından dolar geriledi. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 28 Ocak 2026 güncel döviz kuru...