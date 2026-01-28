Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Yasin Aşan

Trafikteki döner bıçaklı maganda tutuklandı! Adeta suç makinesi çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda İ.K., trafikte tartıştığı kişiyi önce demir sopayla darp etmiş ardından da döner bıçağıyla kovalamıştı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılarak gündem olmasının ardından İ.K. gözaltına alınmıştı. Hakkında çok sayıda suç kaydı oluğu öğrenilen döner bıçaklı maganda, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
14:03
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
14:03

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden 29 yaşındaki İ.K., aracından aldığı demir sopayla diğer sürücünün ayaklarına vurarak darp ettikten sonra hızını alamayarak aracının bagajından çıkardığı döner bıçağıyla diğer sürücüyü bir kasap dükkanına kadar kovalamıştı.

7 AYRI MADDEDEN CEZA UYGULANDI

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alınan İ.K., görüntülerdeki trafik ihlallerini kendisinin gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Sürücü İ.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak başta olmak üzere toplam 7 ayrı maddeden 35 bin 919 TL idari para cezası uygulandı. Ceza puanının dolması nedeniyle şahsın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılan İ.K.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

