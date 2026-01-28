Menü Kapat
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Bir yıl boyunca popüler içeceklere idrarını karıştırdı! Mahkemedeki savunması ise şoke etti

Hong Kong'da 63 yaşındaki bir adam, bir yıl boyunca popüler gazlı içeceklere idrar karıştırarak marketlere dağıttı. Olay, bazı tüketicilerin içeçek şişelerini anormal bulmasıyla şikayette bulunması sonrası ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan yaşlı adamın savunması ise pes dedirtti.

Bir yıl boyunca popüler içeceklere idrarını karıştırdı! Mahkemedeki savunması ise şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
13:32
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
13:35

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan 63 yaşındaki bir emekli, süpermarketlerde satılan gazlı içeceklere bir yıl boyuna idrar karıştırdı.

Hong Kong merkezli South China Morning Post'un haberine göre, 63 yaşındaki Lo Kim-ngai, 21 Temmuz 2024 - 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında popüler gazlı içecek markaların şişelerine idrarını karıştırdığını kabul etti.

Yaşlı adam daha sonra söz konusu şişeleri Hong Kong genelindeki belli başlı marketlere yerleştirdi. Yetkililer, Lo'nun eylemleriyle ilgili olarak en az beş farklı şubede içine idrar karıştırılmış içecek şişeleri bulunduğunu ifade etti.

Olay, bazı tüketicilerin içecek şişelerini anormal bulmalarını yetkili kurumlara bildirmesinin ardından gündeme geldi. 9 yaşında bir çocuk, 18 Temmuz 2025 tarihinde bir marketten aldığı gazlı içeceği tüketmesi sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası yürütülen soruşturmada gerçek ortaya çıktı.

Aynı gün taburcu edilen çocuğun kalıcı bir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Mahkemeye çıkan Lo, ifadesinde söz konusu davranışını "şaka" olarak niteledi. Lo'nun avukatı, müvekkilinin boşanma ve emeklilik sonrası depresyona girdiğini savundu.

Avukat, müvekkilinin davranışlarının arkasında "eski eşi ve oğlunun yurt dışına taşınarak kendisiyle iletişimi kesmesinin de yattığını" ifade etti.

Bununla birlikte Lo kendisine yöneltilen "zararlı bir maddeyi başkalarına zarar vermeyi amaçlayarak kullanma" suçlamasını kabul etti. Hong Kong'da bu tür suç işleyenlere üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

#Dünya
