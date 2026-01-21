Kiev'in insan gücü tükeniyor! Günlerce durmadan çalışan tesisatçılar öldü

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Kuçurenko, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kuçurenko yaptığı paylaşımda, "Dün iki tesisatçı krokunç bir aşırı yükleme sonucu hayatını kaybetti. Birçok çalışanda donma vakaları ve ciddi psikofiziksel tükenmişlik tespit edildi" ifadelerini kullandı.

YETERSİZ PERSONEL, YOĞUN İŞ YÜKÜ

Kuçurenko açıklamasında, Kiev'de yer alan acil müdahale ekiplerinin inanılmaz bir tempoyla çalıştıklarını ifade etti. Rusya'nın altyapıya yönelik saldırıları ve hava koşullarının zorluğu nedeniyle başkent Kiev'in enerji ve ısıtma altyapısı kritik bir seviyeye ulaştı.

Arıza ekipleri, yetersiz personel ve yoğun talep nedeniyle günlerce dinlenmeden görev yapıyor.

BU İLK DEĞİL

Yetkililer, 14 Ocak'ta Obolon bölgesinde bir kazan dairesi için jeneratör boşaltılırken "Kievteploenergo" çalışanı bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Kiev Şehir İdaresi (KMDA), olağanüstü iş yükü ve dinlenmeden çalışma koşullarının, kamu çalışanlarını kendi hayatlarını riske atar hale getirdiğini vurguladı.

