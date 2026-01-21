Menü Kapat
Dünya
Kiev'in insan gücü tükeniyor! Günlerce durmadan çalışan tesisatçılar öldü

İki Ukraynalı tesisatçı, enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarının ardından yoğun iş yükü nedeniyle hayatını kaybetti. Kiev'de enerji ve ısıtma altyapısı zorlu hava koşullarında ve yetersiz personel nedeniyle kritik seviyede bulunuyor.

Kiev'in insan gücü tükeniyor! Günlerce durmadan çalışan tesisatçılar öldü
Ukraynalı milletvekili Oleksiy Kuçurenko, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kuçurenko yaptığı paylaşımda, "Dün iki tesisatçı krokunç bir aşırı yükleme sonucu hayatını kaybetti. Birçok çalışanda donma vakaları ve ciddi psikofiziksel tükenmişlik tespit edildi" ifadelerini kullandı.

YETERSİZ PERSONEL, YOĞUN İŞ YÜKÜ

Kuçurenko açıklamasında, Kiev'de yer alan acil müdahale ekiplerinin inanılmaz bir tempoyla çalıştıklarını ifade etti. Rusya'nın altyapıya yönelik saldırıları ve hava koşullarının zorluğu nedeniyle başkent Kiev'in enerji ve ısıtma altyapısı kritik bir seviyeye ulaştı.

Arıza ekipleri, yetersiz personel ve yoğun talep nedeniyle günlerce dinlenmeden görev yapıyor.

BU İLK DEĞİL

Yetkililer, 14 Ocak'ta Obolon bölgesinde bir kazan dairesi için jeneratör boşaltılırken "Kievteploenergo" çalışanı bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Kiev Şehir İdaresi (KMDA), olağanüstü iş yükü ve dinlenmeden çalışma koşullarının, kamu çalışanlarını kendi hayatlarını riske atar hale getirdiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna ordusundan Alman Helsing dronlarına veto: "Kritik hata" krizi
Rusya, Ukrayna'nın İHA kontrol merkezini vurdu! O anlar kamerada
#Dünya
