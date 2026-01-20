Ukrayna ordusundan Alman Helsing dronlarına veto: "Kritik hata" krizi

Ukrayna, savaş alanında keşfedilen ve operasyonları riske atan teknik sorunlar nedeniyle Alman Helsing firması tarafından üretilen HX-2 saldırı dronlarının yeni siparişlerini reddetti. Özellikle yapay zeka bileşenleriyle donatılması planlanan ve otonom operasyonlara destek vermesi beklenen HX-2 modelinin, test süreçlerinde kalkış problemleri yaşadığı belirtiliyor. Vadedilen özelliklerin bir kısmının eksik olması da askeri yetkililerin dikkatini çeken olumsuz detaylar arasında yer alıyor.

ELEKTRONİK HARP ENGELİNE TAKILDI

Konuya yakın üç farklı kaynağın Bloomberg'e aktardığı bilgilere göre, Helsing üretimi dronlar cephe hattı yakınlarında elektronik harp (jamming) müdahalelerinden ciddi şekilde etkilendi ve operatörlerle araç arasındaki iletişimin sık sık kopmasına yol açarak operasyonel güvenliği tehlikeye attı.

Yaşanan teknik aksaklıkların talebi önemli ölçüde düşürdüğü ifade edildi. Almanya, Ukrayna cephesinden yeniden ilgi görene kadar HX-2 modeli için yeni bir sipariş vermeyi planlamıyor.

ŞİRKET ELEŞTİRİLERİ REDDEDİYOR

Helsing yönetimi ise askeri kanattan yükselen eleştirileri kabul etmiyor. Şirket, bahsi geçen olumsuz rapor ve sunumlardan haberdar olmadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Resmi olarak belgelenen ilk uçuşların isabet oranı son derece umut verici. HX-2'nin test performansının, elektronik harp koşulları altında dahi savaş alanında yüksek isabet oranlarına dönüşeceğinden eminiz."

HX-2 HAKKINDA BİLİNENLER

Sabit kanatlarla quadcopter tarzı pervaneleri birleştiren hibrit bir tasarıma sahip HX-2, Aralık 2024'te tanıtılmıştı. 100 kilometreye kadar menzile sahip olan sistemin, şirket verilerine göre Ukrayna İnsansız Sistemler birimleri tarafından muharebe testlerine tabi tutulduğu ve cephede kullanım onayı aldığı ifade ediliyor.

Helsing, 2024 yılında Ukraynalı bir şirketle ortaklaşa üretilen 4 bin adet saldırı dronunu tedarik etmek üzere anlaşma imzalamıştı. Ukrayna için hedeflenen modellerin; terminal güdüm, orta safha yönlendirme ve görsel hedef tespiti olmak üzere üç temel yapay zeka bileşenini içermesi gerekiyordu.

Ancak sızan raporlarda, Helsing HX-2 dronlarının cephe testleri sırasında yalnızca yüzde 25'inin başarılı bir şekilde havalanabildiği öne sürülüyor.