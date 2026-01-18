Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Çelik Kubbe'nin görünmez avcısı sahnede: Işık hızında vuruyor, dronların korkulu rüyası oldu

ASELSAN tarafından geliştirilen ve Çelik Kubbe'nin stratejik gücünü oluşturan EJDERHA, hedefleri fiziksel darbe yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla etkisiz hale getiriyor. Sistem, ışık hızında hareket eden enerji sayesinde düşman unsurlarını elektronik devrelerinden vuruyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 13:54

Çelik Kubbe'nin önemli bileşeni olan EJDERHA sistemi, gücünü ve yeteneklerini gözler önüne serdi. ASELSAN tarafından geliştirilen teknoloji, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla çalışıyor. Sistem, hedefleri fiziksel bir patlama yerine elektronik devrelerini işlevsiz bırakarak etkisizleştiriyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA, Çelik Kubbe'nin en yenilikçi ve stratejik bileşenlerinden birini oluşturuyor. Füze, mühimmat, mermi gibi geleneksel mühimmatlı sistemlerin aksine, "yönlendirilmiş enerji silahı" kategorisinde yer alıyor.

EJDERHA, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak etkisiz hale getiriyor. Bu dalgalar, hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor.

Elektromanyetik dalgalar ışık hızında hareket ettiği için EJDERHA'dan kaçmak mümkün olmuyor. Atış başına maliyeti de geleneksel füze sistemlerine kıyasla çok düşük seviyede kalıyor. Güç kaynağı olduğu sürece görev yapabilmesi dolayısıyla mühimmat bitmesi gibi bir durum da ortadan kalkıyor.

Çelik Kubbe'nin görünmez avcısı sahnede: Işık hızında vuruyor, dronların korkulu rüyası oldu

EJDERHA BU YIL KULLANIMA SUNULACAK

EJDERHA için ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve çeşitli güvenlik birimlerinin yetkililerinden oluşan heyetin katılımı ile yetenek gösterimi gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında yetkililere ASELSAN önleyici elektronik harp sistemlerine dair bilgi verildi ve EJDERHA Sistemi'nin tanıtım sunumu yapıldı.

Demo ile EJDERHA'nin yüzlerce metre mesafeden dört farklı senaryo ile insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkinliği gözlemlendi. EJDERHA Sistemi ilk olarak üç adet kablolu FPV dron hedefine karşı aynı anda etkili olduğunu gösterdi. Sistemin çalıştırılmasının ardından saniyeler içinde çoklu dron tehdidi bertaraf edildi. İkinci senaryoda EJDERHA farklı açılarda yer alan bir adet kablolu FPV dron ile bir adet kablosuz FPV dronu etkisiz hale getirdi. Demo kapsamında sistemin aynı zamanda mugin motoruna, talon kanat ve pal servo motorlarına karşı etkili olduğu gösterildi.

EJDERHA tüm senaryolarda görevini başarıyla yerine getirdi. Katılımcılar, test faaliyetleri sırasında sistemin operasyonel kullanım kolaylığı ve hızlı reaksiyon süresine dair bilgilendirildi. Gerçek zamanlı olarak icra edilen uygulamalar sonrasında yapılan değerlendirmelerde, test sürecinin beklentileri karşıladığı ve sistem performansından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Çelik Kubbe'nin görünmez avcısı sahnede: Işık hızında vuruyor, dronların korkulu rüyası oldu

Sessiz, görünmez ve yapay zeka destekli yeni nesil dronlar savaş alanlarının, şehirlerin ve kritik altyapıların görünmeyen düşmanlarına dönüştü. Geleneksel sistemler yetersiz kalmaya başlarken yeni nesil tehditlere ancak yeni nesil çözümlerle karşılık verilebileceği ortaya çıktı.

İHA tehditlerine karşı, önleyici elektronik harp unsurlarından Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemleri en kritik teknolojiler arasında yer alıyor.

ASELSAN tarafından bu ihtiyaçtan hareketle geliştirilen EJDERHA/AD 200, mobil bir platform üzerinde konumlandırılmış, vakum elektroniği teknolojisi ile yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek dron mini/mikro İHA’ların elektronik komponent/sistemlerini etkisiz hale getiren bir çözüm sunuyor.

Yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip EJDERHA, taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü İHA'nın navigasyon, iletişim ve komuta/kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hale getirebiliyor.

Savunma sanayiinde 'ELMAS' devri başladı: Geleceğin uzmanları Manisa'da yetişiyor
Piaggio Aerospace'e Baykar dopingi: Kapasite 6 katına çıkarılacak
