 Ömer Faruk Dogan

Piaggio Aerospace'e Baykar dopingi: Kapasite 6 katına çıkarılacak

Baykar çatısı altına giren İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace, üretim hattını genişleterek kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Konuyla alakalı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 10:54

İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i bünyesine katan Baykar, firmanın üretim kapasitesini 5-6 katına çıkarmayı hedefliyor. Haluk Bayraktar, 140 yıllık köklü geçmişe sahip şirket ile Baykar'ın teknolojilerini birleştireceklerini ifade etti. Bayraktar, P180 uçağıyla ilgili hedeflerini de anlattı.

Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin Baykar bünyesine katılması ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ŞİRKET 140 YILLIK KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP

140 yıllık köklü bir geçmişe sahip şirketin, İtalyan havacılık endüstrisi bünyesinde sayısız hava aracı inşa ettiğine değinen Bayraktar, "Bu durum Baykar için çok önemli bir miras. Piaggio ile teknolojilerimizi birleştirmek, Türkiye ve İtalya arasındaki güçlerimizi bir araya getirmek adına benzersiz bir avantaj ve potansiyel sundu." ifadelerini kullandı.

Piaggio Aerospace'e Baykar dopingi: Kapasite 6 katına çıkarılacak

Piaggio bünyesinde bir yanda P180 uçağının imalatının gerçekleştirildiğini, diğer yanda ise motor parçaları üretim ve motor bakım işletmesinin faaliyet gösterdiğini anlatan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm yetenekler ve uzmanlıklarla birlikte, çok benzersiz bir uçağa sahipsiniz. Dünyanın en hızlı turboprop uçağı ve eşsiz bir tasarımı var. Piaggio tesisleri, kabiliyetleri, yetenekleri, mirası ve marka ismiyle Baykar'ın insansız hava araçları alanındaki yeni inovasyonlarının desteğiyle birleşince parlak bir gelecek görüyoruz. P180 çok özel bir uçak, her ne kadar üretim kapasitesi birkaç yıldır düşük seviyelerde tutulmuş olsa da Baykar olarak vizyonumuz ve geniş stratejimiz bu operasyonları canlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmaktır.

Şu anda yılda yaklaşık 4-5 uçak üretiyoruz, ancak gelecek yıl bu sayı artacak. P180 Avanti uçağının üretim kapasitesini yılda 25 ila 30 uçağa kadar çıkaracağız. Çünkü mevcut tesisler ve kurulum, tedarik zinciri desteğiyle birlikte yılda 25-30 uçak üretmemize olanak tanıyor.

Baykar olarak yeni yatırımlara, yeni güncellemelere ve bu uçağı yeniden cazip hale getirip pazardan payını almasını sağlamaya kararlıyız. Genel olarak dünyaya baktığınızda, Piaggio bugüne kadar 250'den fazla P180 uçağı üretti ve bunların 220'si 1986'dan beri aktif olarak uçuyor. Yani çok güvenilir ve sağlam bir uçak. Tüm filo toplam 1,1 milyon saatten fazla uçuş gerçekleştirdi."

Piaggio Aerospace'e Baykar dopingi: Kapasite 6 katına çıkarılacak

SİSTEM GÜNCELLEMELERİNE YOĞUN YATIRIM

Baykar olarak uçağı en üst düzeyde tutmak için inovasyon yapmayı ve güncellemeler getirmeyi istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu bağlamda sistem güncellemelerine yoğun yatırım yapıyoruz, aviyonikleri modernize ediyoruz. Tüm endüstri Garmin aviyoniklerine geçiyor. Çalışmalarımıza başladık ve sistemlerde Garmin aviyonik güncellemesini gerçekleştireceğiz. İç mekanları yenileyeceğiz, İtalyan tasarımını ve estetiğini modernize edeceğiz. Yeni iç tasarımlar ortaya çıkacak. Halihazırda dijital kabin basınçlandırma sistemimiz ve yeni çevresel şartlandırma sistemlerimiz mevcut. Uçakta yeni uydu haberleşme teknolojilerimiz var. Bakım aralıklarını ve denetim sürelerini artırmak üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, tüm bu güncellemelerle ortaya "Avanti Next" modelinin çıkacağını bildirdi.

Diğer yandan uçağın servis hizmetlerine de yatırım yaptıklarını anlatan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya çapında 220'den fazla uçak aktif olarak uçuyor. Bunların yaklaşık 100'ü ABD'de, 100 kadarı Avrupa'da ve geri kalanı dünyanın dört bir yanında uçuyor. Bakım, onarım ve revizyon işlemleri çok ama çok kritik. Baykar olarak yeni yönetimle birlikte müşterilerimizin gereksinimlerine ve taleplerine gerçekten bağlıyız. Sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda ABD'de de müşteri hizmetleri konusunda köklü yatırımlar yapacağız. Çünkü ABD en büyük pazar. Sivil havacılığa baktığınızda ABD en gelişmiş kıta ve bu tip uçakları yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Bu yüzden ABD'deki varlığımıza yatırım yapıyoruz.

Mevcut servis merkezleriyle olan anlaşmalarımızı canlandırıyoruz. Yakın zamanda Interjet Continental Aerospace ile yetkili servis merkezi anlaşması imzaladık ve devamı da gelecek. Çok yakın zamanda onarım merkezleriyle de aynısını yaparak, yetkili onarım merkezi anlaşmaları imzalayacağız. Ayrıca bir yıl içerisinde ABD'deki müşterilere çok daha kısa sürede hizmet verebilmek için bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz. Yedek parça bulunabilirliği şu ankinden çok daha yüksek olacak. Bunların hepsi planlarımız dahilinde."

Piaggio Aerospace'e Baykar dopingi: Kapasite 6 katına çıkarılacak

İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETİMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Haluk Bayraktar, Piaggio'nun sivil havacılık uzmanlığı ile Baykar'ın çevik mühendislik kadrosunu bir araya getirerek yeni girişimler üzerinde çalıştıklarını ve bunlar arasında Piaggio tesislerinde insansız hava aracı (İHA) üretimi bulunduğunu söyledi.

Piaggio tesislerine İHA imalatını da getirecek kapasiteye sahip olduklarına işaret eden Bayraktar, Leonardo ile devam eden bir ortak girişimleri kapsamında İHA'ların imalatını İtalya'da yerelleştirerek Avrupa'nın ihtiyaçlarına hizmet etmeyi planladıklarını aktardı.

Piaggio bünyesinde halihazırda birçok farklı motorun bakım onarım faaliyetlerini yürüttüklerini anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yeni motor alternatifleri ile yatırımlar getirerek ilave motor bakım onarım faaliyeti kabiliyetleri kazandırmak istiyoruz. Makine ve ekipmanlara yatırım yapmayı çok istiyoruz, bu zaten bu yılki planlarımız arasında. Motor parçası üretimi ve bakım onarım kapasitelerini artırmak için makinelere yatırım yapacağız.

ABD, sivil havacılıkta kesinlikle lider pazar ve bu durum P180 uçağı için de geçerli. Müşterilerimizi, yani ABD'deki uçak sahiplerini gerçekten dinliyoruz. Onlarla konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz ve onlar gerçekten bu uçağa hayranlar. Bu uçağın tasarımına, performansına, hızına ve kabin konforuna resmen aşıklar. Onları dinlemek bizi gerçekten şaşırtıyor. Bu yüzden ABD'deki operasyonlarımızı şu ankinden çok daha iyi hale getirmek en büyük önceliğimiz."

#Savunma Teknolojileri
