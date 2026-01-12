Menü Kapat
Savunma Teknolojileri
Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

TÜRKPORT mühendisleri tarafından geliştirilen ve "uçan karakol" olarak nitelendirilen GÖKÇERİ, Gabar'daki petrol kuyurularının güvenliği için göreve başladı. Sistem sekiz yıllık zorlu AR-GE sürecinin ardından gökyüzüyle buluştu.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen GÖKÇERİ, "uçan karakol" görevleri için hazırlanıyor. TÜRKPORT imzası taşıyan sistem havada asılı kalarak uzun süre kesintisiz hizmet verebiliyor. Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip araç, hava balonu olarak da anılıyor.

TÜRKPORT Savunma Sanayi, havadan daha hafif bir gazın (helyum, hidrojen veya sıcak hava) sağladığı kaldırma kuvvetiyle gökyüzünde asılı kalan "aerostat" hava araçlarına yönelik çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

GÖKÇERİ, 8 YILLIK AR-GE SÜREÇLERİ SONUNDA İMAL EDİLDİ

"Hava balonu" olarak da anılan bu sistemler, balon ve zeplin gibi gökyüzünde süzülerek uzun süre ve yüksek faydalı yük kapasitesiyle görev yapıyor. Yerli çözüm GÖKÇERİ hava aracı, gövde boyutlarına göre taktik, operasyonel ve stratejik sınıf kategorilerine ayrılıyor.

8 yıllık ARGE süreçleri sonunda imal edilen sızdırmaz çeper sistemi He-set ile uluslararası rakiplere göre yüzde 34,5 daha hafif, yüzde 28,6 daha sızdırmaz kabiliyetlere sahip bir çözüme ulaşıldı. Bu sayede, aynı faydalı yük görevi yapabilen ürünleri daha küçük boyutlarda, daha kullanışlı üretmek mümkün oldu.

Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

Geçen yıl temmuz ayında taktik sınıfta (küçük gövdeli-15 metre) yer alan hava aracının test ve doğrulama faaliyetleri bitirilerek Şırnak Gabar Petrol Bölgesi'nde petrol kuyularının güvenliği için göreve başlandı. Devam eden çalışmalar kapsamında operasyonel sınıf (orta gövdeli-21 metre) yeni ürünün test ve doğrulama faaliyetleri ile ilk gerçek görev uçuşu bu yıl tamamlandı.

Bu çalışmalar sırasında her GÖKÇERİ hava aracına bir şehit ismi veriliyor. Operasyonel sınıf gövdeli hava aracına da 1995 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi harekatta şehit olan Jandarma Komando Üsteğmen İsmail Öz'ün adı vererek ilk görev uçuşu yapıldı.

Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

7 FARKLI TİPTE FAYDALI YÜKLE GÖREV YAPABİLİR

Operasyonel sınıf GÖKÇERİ, 6 aylık yoğun çalışma sonunda 7 farklı tipte faydalı yükle görev yapabilir noktaya getirildi. Araca, gece-gündüz kamera, alçak irtifa radar, hard-kill silah, kamikaze dron, baz istasyon, telsiz röle ve elektronik harp sistemleri entegre edildi.

GÖKÇERİ hava aracının operasyonel sınıf gövdesi için gerçekleştirilen ilk görev uçuşunda, 1750 feet irtifadan 10 kilometre yarıçapta izleme, gözetleme değerlendirme ve raporlama görevleri yerine getirildi. Üzerine entegre gece-gündüz gimbal kamera, alçak irtifa radar, elektronik harp ve silah sistemleriyle havalanan hava aracı, alçak irtifadaki İHA ve diğer tehditler için izleme, takip ve imha görevlerini yerine getirebilecek bir kapasiteye sahip bulunuyor.

Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

Entegre silah ve kamikaze dron sistemleri, hava aracının 10 kilometre yarı çaplı görev alanında tespit edilen hedefleri imha kabiliyetine ulaşmasını sağladı. Yeni dönemde güdümlü füze sistemleriyle yeni testler gerçekleştirilerek olası sınır koruma, kritik tesis güvenliği gibi görevlere hazırlıklar yapılacak.

Kendini koruma amacıyla hard kill ve soft kill dron karşı tedbir sistemlerine sahip hava aracı, üs bölgeleri, sınır bölgeleri, önemli alan ve bina güvenliği görevleri için maliyet etkin çözümler sunuyor.

Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

RADAR GÖRÜNMEZLİK KABİLİYETİNE SAHİP YAPI

GÖKÇERİ, son uçuşunda, radar görünmezlik kabiliyetine sahip yapısıyla olası güdümlü atışlara karşı kendi korumasını yaptı, üzerindeki tüm dijital veri alışverişini yere bağlı iplerden birisine gömülü bulunan fiber optik kabloyla yer kontrol sistemine iletti. Böylece elektronik harp saldırılarına karşı korunmuş, karşı saldırılara da hazır hale getirilmiş oldu.

TÜRKPORT, çalışmalarını stratejik sınıf aerostat üretimi ile yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Bu yıl yürütülecek çalışmalarla stratejik sınıf aerostat üretimi ile 680 kilograma kadar faydalı yük taşıyan sistemlere imza atılması hedefleniyor. Bu yönde üretim, doğrulama ve test faaliyetleri planlanırken ihracat çalışmaları da çok yönlü sürdürülüyor.

GÖKÇERİ üretimi için Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) gerçekleştirilen yatırımlarla bir dizi ilke de imza atıldı.

Gabar'da petrol nöbeti ona emanet: "Uçan Karakol" GÖKÇERİ göreve başladı

TÜRKİYE'DE BU TİP ARAÇLAR İÇİN BİR İLK

Daha önce Türkiye'de TOBB tarafından belirlenen imalat kodları kapsamında aerostat üretimi için herhangi bir nace kodu (imalat standardını belirleyen işyeri kodu) bulunmadığı için bu ürüne ait üretim tesisi kurulamıyordu. TOBB uzmanlarının özel çalışmaları, Ankara Sanayi Odası ve TOBB tarafından koordine edilen heyetlerin teknik ve idari değerlendirmeleri sonucu aerostat üretimi için ilk kez nace kodu üretimi yapıldı.

GÖKÇERİ için 8 ay süren çalışmalar sonucunda Türkiye'de ilk kez bu tip hava araçları için yerli malı belgesi düzenlendi.

HAB'da 5 bin metrekare kapalı alana kurulan Türkiye'nin ilk aerostat tesisinde sızdırmaz kumaşın üretimi, kesimi, birleştirilmesi, test ve doğrulama faaliyetleri, yer kontrol sistemlerinin imalat, montaj, yazılım entegrasyonu, sensör entegrasyonu, yazılım testleri ve gömülü sistemlerin tek çatı altında üretilebilir hale geldi.

