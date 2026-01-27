Ormanlarda sessiz istila! Hem doğaya hem insanlara zarar veriyor

Çam kese tırtılları hakkında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğine dikkat çekti ve "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

“TEMAS ETTİĞİNDE ALERJİYE YOL AÇAR”

Önlem alınmadığı takdirde zararın artacağının altını çizen Akça, "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez.

Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar. Şu anda bu toplu bulunma dönemindeyiz. Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur. Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir. Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir" diye konuştu.

“KÜRESEL ISINMANIN PAYI BÜYÜK”

Küresel ısınmanın böcek popülasyonlarını artırdığına da dikkat çeken Akça, "İklim değişikliği birçok canlıyı etkiliyor, bu etki en çok böceklerde görülüyor. Son yıllarda çam kese tırtılının artmasında küresel ısınmanın payı büyük" ifadelerini kullandı.