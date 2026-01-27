Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Editor
Editor
 Şenay Yurtalan

Ormanlarda sessiz istila! Hem doğaya hem insanlara zarar veriyor

Samsun'da son dönemlerde çam ağaçlarında çam kese tırtılı çok yoğun şekilde görülüyor. Uzmanlar ise bu tırtılların hem orman ekosistemi hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Tırtıllar özellikle Samsun-Ankara yolu üzerindeki çam ormanlarında beyaz pamuk görünümlü keseleriyle dikkat çekiyor.

Ormanlarda sessiz istila! Hem doğaya hem insanlara zarar veriyor
Çam kese tırtılları hakkında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Akça, çam kese tırtılının çamgiller üzerinde oburca beslenerek ciddi zarar verdiğine dikkat çekti ve "Özellikle çamgiller dediğimiz ağaç türlerinde yaprakları oburca yerler. Kentsel alanlarda da zararları var. Parklarda ve insanların yaşam alanlarında temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ormanlarda sessiz istila! Hem doğaya hem insanlara zarar veriyor

"TEMAS ETTİĞİNDE ALERJİYE YOL AÇAR"

Önlem alınmadığı takdirde zararın artacağının altını çizen Akça, "Haziran ve temmuz aylarında erginlerinden kelebekler çıkar, çiftleşirler ve yumurtalarını iğne yapraklar üzerine toplu halde bırakırlar. Ortalama 200 yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ilk dönemde küçük yapraklarla beslenir, bu aşamada tüyleri olmadığı için alerjik etki görülmez.

Ormanlarda sessiz istila! Hem doğaya hem insanlara zarar veriyor

Daha sonra kese örerler ve kese içinde toplu halde yaşarlar. Şu anda bu toplu bulunma dönemindeyiz. Bahçe veya piknik alanlarında insanlarla temas ettiğinde alerjiye yol açar, bitkilerde ise yaprakları yiyerek zarar oluşturur. Mücadele entegre bir bakış açısıyla yapılmalı. Öncelikle keselerin kesilip toplanarak imha edilmesi gerekir. Kimyasal mücadele ilk etapta düşünülmemeli; gerekirse doğa dostu yöntemler tercih edilmelidir" diye konuştu.

Ormanlarda sessiz istila! Hem doğaya hem insanlara zarar veriyor

"KÜRESEL ISINMANIN PAYI BÜYÜK"

Küresel ısınmanın böcek popülasyonlarını artırdığına da dikkat çeken Akça, "İklim değişikliği birçok canlıyı etkiliyor, bu etki en çok böceklerde görülüyor. Son yıllarda çam kese tırtılının artmasında küresel ısınmanın payı büyük" ifadelerini kullandı.

#Yaşam
