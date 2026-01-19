Antalya’da orman yangını paniği! Bazı evler tahliye edildi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi, Deligözler mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, bölgeye kısa sürede çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri olay yerine ulaştı.

YERLEŞİM YERLERİNDE TAHLİYE ÖNLEMİ

Yangının yerleşim birimlerine doğru yaklaşması, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Jandarma ekipleri, güvenlik tedbirleri kapsamında alevlerin tehdit ettiği bazı evleri tedbiren boşaltma kararı aldı. Bölgedeki vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilirken, söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.